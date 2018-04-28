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Геодезисты ЮВО в ходе учения на Кубани создали специальные электронные карты
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Геодезисты ЮВО в ходе учения на Кубани создали специальные электронные карты 

ТК «Звезда» 59 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Для этого ими были задействованы новейшие комплексы геоинформационного моделирования «Виолит-М», подвижная цифровая топографическая система «Волынец», мобильный навигационно-геодезический комплекс ПНГК-1.
В Краснодарском крае завершилось тактико-специальное учение (ТСУ) с Центром геопространственной информации и навигации Южного военного округа (ЮВО).
На мероприятие было привлечено около 150 военнослужащих и около 10 единиц специальной техники.
На первом этапе учения личный состав Центра был поднят по тревоге и совершил многокилометровый марш в район предназначения на штатной специальной технике.
Офицеры-геодезисты организовали контроль за состоянием навигационной обстановки и приступили к отработке задач по обеспечению автоматизированных систем управления войсками (АСУВ) и комплексов высокоточного оружия (ВТО) геопространственной информацией.
Кроме того, на основе дистанционного зондирования Земли специалисты создали фотодокументы местности и специальные электронные карты.
В учении были задействованы новейшие комплексы геоинформационного моделирования «Виолит-М», подвижная цифровая топографическая система «Волынец», подвижный навигационно-геодезический комплекс ПНГК-1.
ТСУ носило плановый характер и было направлено на повышение уровня профессиональной подготовки личного состава Центра геопространственной информации и навигации ЮВО.
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