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Под Волгоградом мотострелки ЮВО развернули мобильные мастерские для подготовки техники к летнему периоду обучения
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Под Волгоградом мотострелки ЮВО развернули мобильные мастерские для подготовки техники к летнему периоду обучения 

ТК «Звезда» 59 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Их возможности позволяют провести практически все виды работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту военной техники различного назначения, как в оборудованных боксах, так и в полевых условиях.
Военнослужащие подразделений материально-технического обеспечения соединения ЮВО в Волгоградской области в рамках перевода вооружения и военной техники (ВВТ) на летний режим эксплуатации развернули десятки пунктов технического осмотра и ремонта (ПТОР).
Также военнослужащие развернули мобильные мастерские технического обслуживания автомобильной и бронированной техники (МТО-АТ и МТО-БТ).
Возможности современных мобильных мастерских позволяют провести практически все виды работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту военной техники различного назначения, как в оборудованных боксах, так и в полевых условиях.
К новому учебному периоду в соединении планируется подготовить около 1 тыс. единиц вооружения и военной техники, в том числе танки Т-90А, боевые машины пехоты БМП-3, самоходные гаубицы «Мста-С», реактивные системы залпового огня «Торнадо», зенитные установки и другую военную технику.
Для проведения регламентных работ будет использовано около 10 тонн различных видов горюче-смазочных материалов и специальных жидкостей.
Всего к мероприятиям привлекается более 1,5 тыс. военных специалистов, имеющих специальную техническую подготовку.
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