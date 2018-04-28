Противник в огневом мешке: под Нижнем Новгородом прошли уникальные учения мотострелков

В крупномасштабных маневрах в Нижегородской области задействовались БМП, танки, самоходные гаубицы, РЗСО и армейская авиация.

Один из самых современных российских полигонов Мулино в Нижегородской области на шесть дней превратился в поле боя для двух мотострелковых полков Западного военного округа.

В учениях задействовались БМП, танки, самоходные гаубицы, реактивные системы залпового огня и армейская авиация. Некоторые элементы войсковой операции отрабатывались впервые.

Баталии разыгрывались одновременно на четырех тактических полях. Военным необходимо было поразить более двух тысяч мишеней.

«Уникальность одного из занятий была в том, что учения проводились на глубину более 20 км. Отрабатывалось ведение маневренной обороны с отходом и втягиванием противника в огневые мешки и полным его уничтожением на заданном рубеже», — рассказал командир мотострелкового полка ЗВО полковник Александр Горбатенко

В тактических играх оттачивали мастерство больше 3000 военнослужащих.

В заключительный день учений подразделения радиоэлектронной борьбы на марше показали возможности по дистанционному разминированию фугасных мин.