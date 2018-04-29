В Музее военной техники под открытым небом в Советске появился новый экспонат

В сквере установили бомбардировщик СУ-24Т. Об этом 28 апреля, сообщил глава администрации Николай Воищев на своей странице в соцсети Facebook.

Самолет был доставлен в Советск из Черняховска . Раньше СУ-24Т базировался на военном аэродроме.

«Подбирали незагруженные дороги, раннее утро. В 5 часов утра выехали и в 9 были уже в Советске. Транспорту мы не мешали», — сообщил ведущий специалист отдела ГО ЧС администрации Советского городского округа Сергей Титов

Отметим, что бомбардировщик Су-24Т списали с боевого дежурства Балтийского флота 23 года назад. До этого самолет верно служил Родине. В настоящий момент самолет монтируют на высокие опоры, а открыть экспонат планируют в День Победы, 9 мая 2018 года.