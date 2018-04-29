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В Музее военной техники под открытым небом в Советске появился новый экспонат
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В Музее военной техники под открытым небом в Советске появился новый экспонат 

Вести Калининград 1 час назад
Фото: Вести Калининград
В сквере установили бомбардировщик СУ-24Т. Об этом 28 апреля, сообщил глава администрации Николай Воищев на своей странице в соцсети Facebook.
Самолет был доставлен в Советск из Черняховска. Раньше СУ-24Т базировался на военном аэродроме.
«Подбирали незагруженные дороги, раннее утро. В 5 часов утра выехали и в 9 были уже в Советске. Транспорту мы не мешали», — сообщил ведущий специалист отдела ГО ЧС администрации Советского городского округа Сергей Титов.
Отметим, что бомбардировщик Су-24Т списали с боевого дежурства Балтийского флота 23 года назад. До этого самолет верно служил Родине. В настоящий момент самолет монтируют на высокие опоры, а открыть экспонат планируют в День Победы, 9 мая 2018 года.
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