В музее Советска появился новый экспонат

Музей военной техники в Советске пополнился новым экспонатом. Сюда привезли боевой бомбардировщик СУ-24 Т.

Этот самолёт был списан с боевого дежурства Балтфлота в 1995 году, а до этого верно служил Родине. Образцы «Сушек» подобного типа поступили на вооружение армии СССР полвека назад, это до сих пор один из самых популярных самолётов в полутора десятках стран. В Советск его везли ранним утром с военного аэропорта Черняховска

Сергей Титов , ведущий специалист отдела ГО ЧС администрации Советского городского округа:

— Подбирали незагруженные дороги, раннее утро. То есть мы в 5 часов выехали и в 9 были уже в Советске. Транспорту мы не мешали.

Самолет установят на высокие опоры. Всю электронику и автоматику изнутри демонтировали. Для удобства перевозки его разобрали, и теперь осталось довезти нос, крылья и хвост. Торжественное открытие нового экспоната приурочено к празднованию дня Победы.