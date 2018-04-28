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В музее Советска появился новый экспонат
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В музее Советска появился новый экспонат 

Вести Калининград 46 минут назад
Фото: Вести Калининград
Музей военной техники в Советске пополнился новым экспонатом. Сюда привезли боевой бомбардировщик СУ-24 Т.
Этот самолёт был списан с боевого дежурства Балтфлота в 1995 году, а до этого верно служил Родине. Образцы «Сушек» подобного типа поступили на вооружение армии СССР полвека назад, это до сих пор один из самых популярных самолётов в полутора десятках стран. В Советск его везли ранним утром с военного аэропорта Черняховска.
Сергей Титов, ведущий специалист отдела ГО ЧС администрации Советского городского округа:
— Подбирали незагруженные дороги, раннее утро. То есть мы в 5 часов выехали и в 9 были уже в Советске. Транспорту мы не мешали.
Самолет установят на высокие опоры. Всю электронику и автоматику изнутри демонтировали. Для удобства перевозки его разобрали, и теперь осталось довезти нос, крылья и хвост. Торжественное открытие нового экспоната приурочено к празднованию дня Победы.
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