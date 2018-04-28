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Черноморцы приводят в порядок памятники и мемориалы воинам, погибшим в Великой Отечественной войне
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Черноморцы приводят в порядок памятники и мемориалы воинам, погибшим в Великой Отечественной войне 

ТК «Звезда» 29 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Всего военнослужащим предстоит навести порядок более чем на 130 памятниках, монументах, аллеях Героев, одиночных и братских захоронениях, и других объектах культурно-исторического наследия, закрепленных за воинскими частями Черноморского флота.
В рамках подготовки к проведению празднования 73-й годовщины со дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов над фашистской Германией и 74-й годовщины освобождения Севастополя от немецко-фашистских войск военнослужащие Черноморского флота начали проведение комплекса хозяйственных работ по наведению порядка на братских и одиночных воинских захоронениях, мемориалах и других памятных знаках, закрепленных за воинскими частями флота.
Силами личного состава Черноморского флота ведутся работы и на подшефных братских захоронениях, мемориалах воинам 414-й грузинской и 89-й армянской стрелковых дивизий, погибшим в боях за освобождение города Севастополь.
Всего черноморцам предстоит навести порядок более чем на 130 памятниках, монументах, аллеях Героев, одиночных и братских захоронениях и других объектах культурно-исторического наследия, закрепленных за воинскими частями Черноморского флота.
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