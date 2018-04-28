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Ледокол «Илья Муромец» впервые провел во льдах атомную подлодку
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Ледокол «Илья Муромец» впервые провел во льдах атомную подлодку 

Российская Газета 43 минуты назад
Фото: Российская Газета
Новейший ледокол Северного флота "Илья Муромец" впервые провел во льдах атомную подводную лодку, сообщил «РГ» начальник пресс-службы Северного флот капитан 1 ранга Вадим Серга.
Сейчас «Илья Муромец» проходит ледовые испытания. Сначала он работал в районе Карских ворот, а потом перешел в горло Белого моря. Именно там он взял на сопровождение атомную подводную лодку стратегического назначения "Юрий Долгорукий". Таким субмаринам невозможно в одиночку пройти эти места, потому что толщина льда здесь около 40 сантиметров.
Переход подводному крейсеру обеспечивали также ледокол «Руслан», приписанный к Беломорской военно-морской базе, и морской буксир. «Илья Муромец» возглавил колонну и прокладывал путь.
В субботу отряд кораблей прибыл в Северодвинск.
Дизель-электрический ледокол «Илья Муромец» относится к проекту 21180. Предназначен для обеспечения деятельности арктической группировки Военно-морского флота России. Будет заниматься проводкой кораблей и гражданских судов. Построен на Адмиралтейских верфях в Петербурге.
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