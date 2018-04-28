Ледокол «Илья Муромец» впервые провел во льдах атомную подлодку

Новейший ледокол Северного флота " Илья Муромец " впервые провел во льдах атомную подводную лодку, сообщил «РГ» начальник пресс-службы Северного флот капитан 1 ранга Вадим Серга

Сейчас «Илья Муромец» проходит ледовые испытания. Сначала он работал в районе Карских ворот, а потом перешел в горло Белого моря. Именно там он взял на сопровождение атомную подводную лодку стратегического назначения " Юрий Долгорукий ". Таким субмаринам невозможно в одиночку пройти эти места, потому что толщина льда здесь около 40 сантиметров.

Переход подводному крейсеру обеспечивали также ледокол «Руслан», приписанный к Беломорской военно-морской базе, и морской буксир. «Илья Муромец» возглавил колонну и прокладывал путь.

В субботу отряд кораблей прибыл в Северодвинск