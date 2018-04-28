Два боевых корабля ЧФ вошли в Азовское море

Противодиверсионный катер «Раптор» и десантный катер ДК-199 прошли под аркой Крымского моста в Керченский пролив и вошли в воды Азовского моря. Об этом сообщили сегодня в отделе информационного обеспечения Черноморского флота.

Как отметили в ведомстве, катера направляются в Ростов-на-Дону, где с 3 по 5 мая будут участвовать в праздничных мероприятиях, посвященных 100-летию Южного военного округа.

— Корабли Новороссийской военной морской базы Черноморского флота впервые направляются в столицу Дона, где примут участие в статической демонстрации кораблей, — рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что на набережной Ростова-на-Дону моряки-черноморцы продемонстрируют возможности современной боевой техники, мастерство и выучку личного состава, пройдя с отделением морской пехоты и БТР-82 на борту десантного катера.