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Два боевых корабля ЧФ вошли в Азовское море
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Два боевых корабля ЧФ вошли в Азовское море 

Российская Газета 21 минуту назад
Фото: ТК «Звезда»
Противодиверсионный катер «Раптор» и десантный катер ДК-199 прошли под аркой Крымского моста в Керченский пролив и вошли в воды Азовского моря. Об этом сообщили сегодня в отделе информационного обеспечения Черноморского флота.
Как отметили в ведомстве, катера направляются в Ростов-на-Дону, где с 3 по 5 мая будут участвовать в праздничных мероприятиях, посвященных 100-летию Южного военного округа.
— Корабли Новороссийской военной морской базы Черноморского флота впервые направляются в столицу Дона, где примут участие в статической демонстрации кораблей, — рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что на набережной Ростова-на-Дону моряки-черноморцы продемонстрируют возможности современной боевой техники, мастерство и выучку личного состава, пройдя с отделением морской пехоты и БТР-82 на борту десантного катера.
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