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Пилоты армейской авиации ЮВО подтвердили летную квалификацию в горах Приэльбрусья
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Пилоты армейской авиации ЮВО подтвердили летную квалификацию в горах Приэльбрусья 

ТК «Звезда» 25 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Особенностью обучения стала подготовка экипажей современных ударных вертолетов Ми-35М, Ми-28Н «Ночной охотник», Ка-52 «Аллигатор» и Ми-8АМТШ «Терминатор» к полетам в темное время суток с применением очков ночного видения.
Более 70 летчиков боевых вертолетов армейской авиации 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) завершили свое участие в сборе по горной подготовке на полигоне в Приэльбрусье.
В течение месяца опытные инструкторы проводили с летчиками теоретические занятия по ориентированию и основам действий в горной местности. Особенностью обучения стала подготовка экипажей современных ударных вертолетов Ми-35М, Ми-28Н «Ночной охотник», Ка-52 «Аллигатор» и Ми-8АМТШ «Терминатор» к полетам в темное время суток с применением очков ночного видения.
В ходе сбора вертолетчики освоили навыки пилотирования при облете горных склонов, прохождении ущелий и преодолении перевалов на высотах от 1500 до 4000 м в светлое и темное время суток, в том числе в сложных метеоусловиях.
Особое внимание уделялось обучению летчиков уверенному ориентированию по приборам, а также приемам эффективной и точной стрельбы из штатного вооружения вертолетов в горной местности.
По результатам сбора летчики получили допуск к выполнению задач в условиях высокогорья и подтвердили свою летную квалификацию. В учебном сборе было задействовано около 10 вертолетов армейской авиации.
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