Контр-адмирал Николай Зиновьев. Почему на Дону забыли героического моряка

Недавно на старом аксайском кладбище наши читатели нашли могилу капитана Зиновьева и написали об этом в редакцию.

Об этом человеке мало известно даже нам, его землякам. А между тем, во время Великой Отечественной войны. он руководил Военно-лоцманской службой Черноморского флота.

Почему тонули корабли

Родился Николай Зиновьев в 1905 году в станице Аксайской (сейчас — город Аксай ) в маленьком доме на берегу Дона. Уже с 14 лет начал плавать матросом, а когда ему исполнилось 20, поступил в Ростовский-на-Дону техникум водного транспорта на судоводительское отделение.

После окончания учёбы Николай стал преподавателем, а летом выходил в море с курсантами на парусном судне «Вега».

23 июня 1941 г. капитан Зиновьев мобилизовался на фронт, а «Вега» отправилась в свой последний поход без него. Судно село на мель, потом кое-как разбитый парусник дошёл до Геленджика , где позже и затонул.

«Во второй день войны Николай Степанович в качестве штурмана прибыл на корабль эскадры Черноморского флота «Коминтерн», — рассказывает заместитель директора Аксайского военно-исторического музея по научной работе Ольга Загайнова . — Крейсер устанавливал оборонительные минные заграждения. Николай понимал, какой вред наносят эти минные поля. Авиации и торпедным катерам противника мины не помеха».

Вечером 6 июля 1941 г. прямо по курсу крейсера сработала своя же магнитная мина. Раздался глухой взрыв, но «Коминтерну» тогда повезло. А 18 августа восемь самолетов «Ю-87» атаковали крейсер. Осколки повредили корпус судна, он загорелся. 46 моряков были ранены, 6 погибли.

Как спасали раненых

Зиновьева ждало новое назначение. В декабре 1941-го капитан поднялся на палубу военного транспорта «Белосток», который потом под его командованием обеспечивал доставку боеприпасов в осаждённый Севастополь , вывозил раненых. Задача была опасной, но удача не отвернулась от капитана.

А 4 марта 1942 года — был последний день его службы на судне «Белосток». Николая назначили начальником Военно-лоцманской службы Черноморского флота. Зиновьев попрощался с экипажем, а всего через несколько дней «Белосток» погиб от немецкой торпеды, унося с собой в морскую глубину 680 человек.

Время, когда Николай Зиновьев возглавлял Военно-лоцманскую службу, стало для него самым тяжёлым. В условиях постоянных атак противника наши суда доставляли на фронт пополнение, технику и боеприпасы. Тысячами эвакуировали гражданское население и раненых.

Но были серьёзные проблемы с проходом судов по узким фарватерам наших минных заграждений. Лоцманов не хватало, из рук вон плохо было организовано получение свежей информации о выставленных заграждениях и сброшенных немецких донных минах. Так на своих минных заграждениях, поставленных у Крымского побережья, затонуло судно «Ленин», следовавшее в голове охраняемого конвоя. На борту были 1257 призывников и сотни жителей Севастополя.

На Зиновьеве лежала колоссальная ответственность за экипажи судов, за судьбы подчинённых лоцманов — и в том, что десятки тысяч людей были спасены, эвакуированы в тыл, войска вовремя получали боеприпасы и подкрепление, есть и его прямая заслуга. И так почти пять лет — вплоть до 1947 года.

Как считали трофеи

Война закончилась, и Николая Степановича ждало новое задание — нужно было принять в Германии трофейные корабли и перегнать их с Балтики в Чёрное море. Работы предстояло много, Советскому Союзу досталось 145 боевых надводных кораблей и 441 вспомогательное судно.

В 1947-м Зиновьев, уже капитан 2-го ранга, стал командиром учебной плавбазы «Нева». Впереди была работа в Мурманске начальником Управления вспомогательных судов и гаваней Северного флота.

В 1955 году Николай Степанович решил взять отпуск. В поезде недалеко от Москвы Зиновьеву внезапно стало плохо. Не получивший на фронте ни единого ранения, никогда не болевший, полный сил капитан 1-го ранга Зиновьев скоропостижно скончался, так и не узнав, что уже готов приказ о присвоении ему звания контр-адмирала.