Найденный в Санкт-Петербурге самолет опознан

Специалисты поискового батальона Западного военного округа выяснили тип и серийный номер самолета, найденного при рытье котлована на Васильевском острове Санкт-Петербурга

По обнаруженным строителями номерным деталям было установлено, что это истребитель МиГ-3, выпущенный в июне 1941 года. Самолет был сбит в групповом воздушном бою 14 сентября 1941 года и упал в районе Пулковских высот.

Истребитель пилотировал старший лейтенант Василий Бухреев, родившийся в Москве в 1914 году. До сего дня он числился пропавшим без вести.

— При летчике обнаружены личные документы и оружие. Его похоронят с воинскими почестями, — рассказали в штабе ЗВО.