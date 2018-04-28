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Найденный в Санкт-Петербурге самолет опознан
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Найденный в Санкт-Петербурге самолет опознан 

Российская Газета 36 минут назад
Фото: Российская Газета
Специалисты поискового батальона Западного военного округа выяснили тип и серийный номер самолета, найденного при рытье котлована на Васильевском острове Санкт-Петербурга.
По обнаруженным строителями номерным деталям было установлено, что это истребитель МиГ-3, выпущенный в июне 1941 года. Самолет был сбит в групповом воздушном бою 14 сентября 1941 года и упал в районе Пулковских высот.
Истребитель пилотировал старший лейтенант Василий Бухреев, родившийся в Москве в 1914 году. До сего дня он числился пропавшим без вести.
— При летчике обнаружены личные документы и оружие. Его похоронят с воинскими почестями, — рассказали в штабе ЗВО.
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