Ярославский завод «Вымпел» летом заложит судно по госквоте для рыбаков Севера

МОСКВА , 28 апреля. / ТАСС /. /ТАСС/. Ярославский завод «Вымпел» летом заложит судно для ловли рыбы в прибрежных водах Арктики. Оно будет строиться в рамках государственной квоты для карельской компании, сообщил ТАСС начальник управления гражданского судостроения завода Сергей Мазохин.

Ранее эксперты называли одной из главных проблем рыбной отрасли в России изношенность промыслового флота, в особенности — малых судов, средний возраст которых превышает 30 лет, в основном они куплены на вторичном рынке. В 2016 году был принят закон, определяющий критерии получения инвестиционных квот на обновление рыболовецкого флота при условии строительства кораблей на российских верфях. В начале 2018 года были одобрены первые проекты: на строительство судов и предприятий по квотам было подано более 60 заявок, большая часть из них поддержана.

"Заказчики были отобраны, за ними закрепляется квота, и мы строим для них судно. Закладка будет летом", — сказал Мазохин.

Он уточнил, что судно строится для предприятия «Карелрыба», работать оно будет в арктических морях в районе Мурманска . Проект судна разработан специалистами «Вымпела» — это малотоннажный корабль с системой ловли рыбы донным тралом. «Судно для северного бассейна, где применяется определенный тип лова рыбы донными тралами, под него и проектируется [рыболовная оснастка]. Но само судно достаточно универсально», — пояснил Мазохин.

По его данным, пока это единственное малотоннажное судно, которое заказано на отечественных верфях по госквотам. «Мы планируем серию, но сначала надо первое построить, посмотреть, как оно себя покажет», — добавил Мазохин.