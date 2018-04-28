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Ярославский завод «Вымпел» летом заложит судно по госквоте для рыбаков Севера
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Ярославский завод «Вымпел» летом заложит судно по госквоте для рыбаков Севера 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. /ТАСС/. Ярославский завод «Вымпел» летом заложит судно для ловли рыбы в прибрежных водах Арктики. Оно будет строиться в рамках государственной квоты для карельской компании, сообщил ТАСС начальник управления гражданского судостроения завода Сергей Мазохин.
Ранее эксперты называли одной из главных проблем рыбной отрасли в России изношенность промыслового флота, в особенности — малых судов, средний возраст которых превышает 30 лет, в основном они куплены на вторичном рынке. В 2016 году был принят закон, определяющий критерии получения инвестиционных квот на обновление рыболовецкого флота при условии строительства кораблей на российских верфях. В начале 2018 года были одобрены первые проекты: на строительство судов и предприятий по квотам было подано более 60 заявок, большая часть из них поддержана.
"Заказчики были отобраны, за ними закрепляется квота, и мы строим для них судно. Закладка будет летом", — сказал Мазохин.
Он уточнил, что судно строится для предприятия «Карелрыба», работать оно будет в арктических морях в районе Мурманска. Проект судна разработан специалистами «Вымпела» — это малотоннажный корабль с системой ловли рыбы донным тралом. «Судно для северного бассейна, где применяется определенный тип лова рыбы донными тралами, под него и проектируется [рыболовная оснастка]. Но само судно достаточно универсально», — пояснил Мазохин.
По его данным, пока это единственное малотоннажное судно, которое заказано на отечественных верфях по госквотам. «Мы планируем серию, но сначала надо первое построить, посмотреть, как оно себя покажет», — добавил Мазохин.
В Министерстве сельского и рыбного хозяйства Карелии ТАСС подтвердили, что рыбодобывающая компания «Карелрыба» за счет квот планирует реализовать проект по строительству малого рыболовного траулера-рефрижератора на мощностях судостроительного завода «Вымпел» в городе Рыбинске.
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