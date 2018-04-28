СМИ: российско-китайская CRAIC приступила к разработке техпроекта самолета CR929

ПЕКИН, 28 апреля. / ТАСС /. Китайско-российская международная коммерческая авиастроительная компания (CRAIC) приступила к согласованию конструкторской концепции корпуса и хвостовой части российско-китайского широкофюзеляжного самолета CR929. Об этом сообщило в субботу агентство «Синьхуа».

"Сейчас инженеры работают над чертежами для общего технического предложения.

При создании самолета будут широко применяться композитные материалы", — заявил генеральный директор CRAIC Го Бочжи, занимающий также должность заместителя главы Китайской корпорации коммерческой авиации ( COMAC ).

Ожидается, что отбор поставщиков для этого проекта, начавшийся в текущем году, займет от 12 до 18 месяцев. Общий бюджет программы составит около $13 млрд В базовой комплектации авиалайнер с дальностью полета в 12 тыс. км будет рассчитан на 280 мест. Собирать самолет, который должен выйти на рынок в 2025-2027 годы, будут в Шанхае

Проект создания российско-китайского самолета появился в 2014 году, когда российская и китайская стороны подписали соответствующий меморандум. Планируются три версии самолета: базовая версия будет обозначаться как CR 929-600, младшая версия — CR 929-500, а старшая версия — CR 929-700.