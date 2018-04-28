Обновленный ракетоносец Ту-22М3М получит оснастку Ту-160

— На опытном образце глубоко модернизированного ракетоносца завершаются сборочные работы и подготовка к первому вылету. Он запланирован на третий квартал 2018 года. В этом же году начнется модернизация строевых самолетов, — цитирует Конюхова "Интерфакс"

Обновленный Ту-22 получит новые, более экономичные и долговечные двигатели, а также бортовую электронику, унифицированную со «старшим братом», стратегическим ракетоносцем Ту-160. В частности, у самолета появится система космической связи и возможность получать в полете целеуказания — в том числе с мобильных морских и назесмных терминалов. Учитывая, что основной задачей Ту-22 по-прежнему остается охота за авианосцами, способность принимать на лету оперативную информацию об их местонахождении будет не лишней. Еще одним новшеством станет штанга для дозаправки самолета в воздухе — эта опция увеличит и без того немалый боевой радиус ракетоносца — с новыми двигателями дальность полета Ту-22М3М составит почти 10 тысяч километров.

Параллельно с модернизацией самолета разрабатывается новое оружие для него. Модернизированная электроника позволит самолету использовать как имеющиеся на вооружении ракеты Х-32, Х-55, Х-555, Х-101/102, так и перспективные Х-50, ГЗУР и «Кинжал».

— Модернизация позволит значительно продлить срок эксплуатации самолетов семейства Ту-22М, — подчеркнул Конюхов. По данным из открытых источников, у России имеется более 100 самолетов этого типа.