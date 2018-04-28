Военнослужащими ЗВО и сотрудниками военкомата идентифицирован лётчик самолёта, найденного при строительстве

Самолёт пилотировал старший лейтенант Василий Петрович Бухреев, родившийся в Москве в 1914 г. При лётчике обнаружены личные документы и оружие.

Военнослужащими отдельного поискового батальона Западного военного округа и сотрудниками военного комиссариата г. Пушкин Санкт-Петербург ) идентифицирован обнаруженный самолёт и останки лётчика, считавшегося пропавшим без вести в годы Великой Отечественной войны.

При проведении строительных работ в районе выставочного комплекса «Экспофорум» был обнаружен истребитель МиГ-3, выпущенный в июне 1941 года. Самолёт был сбит в групповом воздушном бою 14 сентября 1941 г. в воздушном пространстве г. Урицка (ныне — территория района Автово Санкт-Петербурга) и упал в районе Пулковских высот. Самолёт пилотировал старший лейтенант Василий Петрович Бухреев, родившийся в Москве в 1914 г. Член ВКП (б). При лётчике обнаружены личные документы и оружие. Известно, что его супруга проживала в Ленинграде.

Место падения самолёта будет объявлено воинским захоронением с установкой памятника, лётчика похоронят с отданием воинских почестей. В раскопках принимают участие санкт-петербургские поисковые отряды «Крылья Родины» и «Высота».