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Военнослужащими ЗВО и сотрудниками военкомата идентифицирован лётчик самолёта, найденного при строительстве
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Военнослужащими ЗВО и сотрудниками военкомата идентифицирован лётчик самолёта, найденного при строительстве 

ТК «Звезда» 59 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Самолёт пилотировал старший лейтенант Василий Петрович Бухреев, родившийся в Москве в 1914 г. При лётчике обнаружены личные документы и оружие.
Военнослужащими отдельного поискового батальона Западного военного округа и сотрудниками военного комиссариата г. Пушкин (Санкт-Петербург) идентифицирован обнаруженный самолёт и останки лётчика, считавшегося пропавшим без вести в годы Великой Отечественной войны.
При проведении строительных работ в районе выставочного комплекса «Экспофорум» был обнаружен истребитель МиГ-3, выпущенный в июне 1941 года. Самолёт был сбит в групповом воздушном бою 14 сентября 1941 г. в воздушном пространстве г. Урицка (ныне — территория района Автово Санкт-Петербурга) и упал в районе Пулковских высот. Самолёт пилотировал старший лейтенант Василий Петрович Бухреев, родившийся в Москве в 1914 г. Член ВКП (б). При лётчике обнаружены личные документы и оружие. Известно, что его супруга проживала в Ленинграде.
Место падения самолёта будет объявлено воинским захоронением с установкой памятника, лётчика похоронят с отданием воинских почестей. В раскопках принимают участие санкт-петербургские поисковые отряды «Крылья Родины» и «Высота».
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