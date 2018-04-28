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Установлено имя пилота, истребитель которого нашли в Санкт-Петербурге
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Установлено имя пилота, истребитель которого нашли в Санкт-Петербурге 

ТК «Звезда» 52 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
МиГ-3 старшего лейтенанта Бухреева был сбит в групповом воздушном бою 14 сентября 1941 года и упал в районе Пулковских высот.
Военнослужащие отдельного поискового батальона Западного военного округа и сотрудники военного комиссариата Пушкина (г. Санкт-Петербург) идентифицировали обнаруженный самолет и останки летчика, считавшегося пропавшим без вести в годы Великой Отечественной войны, сообщил начальник пресс-службы ЗВО полковник Игорь Мугинов.
По его словам, при проведении строительных работ в районе выставочного комплекса Экспофорум был обнаружен истребитель МиГ-3, выпущенный в июне 1941 года.
Установлено, что самолет был сбит в групповом воздушном бою 14 сентября 1941 года в воздушном пространстве города Урицка (ныне — территория района Автово, Санкт-Петербурга) и упал в районе Пулковских высот.
«Самолет пилотировал старший лейтенант Василий Петрович Бухреев, родившийся в Москве в 1914 году. При летчике были обнаружены личные документы и оружие. Известно, что его супруга проживала в Ленинграде», — рассказал Мугинов.
Место падения самолета будет объявлено воинским захоронением с установкой памятника, летчика похоронят с отданием воинских почестей.
В раскопках принимали участие санкт-петербургские поисковые отряды «Крылья Родины» и «Высота».
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