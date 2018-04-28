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Возле «Экспофорума» нашли сбитый самолет времен ВОВ и останки летчика
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Возле «Экспофорума» нашли сбитый самолет времен ВОВ и останки летчика 

Собака 1 час назад
Фото: Собака
Под Петербургом нашли сбитый самолет времен Великой Отечественной войны и останки летчика. Об этом рассказал «Фонтанке» Виктор Соболев, руководитель поискового отряда «Крылья Родины». По его словам, 27 апреля их обнаружили саперы, которые проверяли площадку для строительства на Коколевской улице, примерно в 2 км от конгрессно-выставочного комплекса «Экспофорум».
К месту уже прибыли военнослужащие отдельного поискового батальона Западного военного округа, сообщили в пресс-службе ЗВО. Они обследуют местность на предмет неразорвавшихся снарядов, извлекут фюзеляж и фрагменты самолёта из земли. По данным поисковиков из отрядов «Высота» и «Крылья Родины», также прибывших на место раскопок, обнаруженный самолет — это Миг-3, который был сбит в ходе воздушных боев над Пулково и Красным Селом в 1941 году. Погибшим летчиком был старший лейтенант Василий Бухтеев.
Ранее «Фонтанка» писала о том, что строительство развязки Петербургского шоссе возле «Экспофорума» отложено из-за найденных там воинских захоронений. Сообщалось, что Смольный рассматривает возможность переноса дороги.
По материалам «Фонтанки» Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.
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