Возле «Экспофорума» нашли сбитый самолет времен ВОВ и останки летчика

Под Петербургом нашли сбитый самолет времен Великой Отечественной войны и останки летчика. Об этом рассказал «Фонтанке» Виктор Соболев , руководитель поискового отряда «Крылья Родины». По его словам, 27 апреля их обнаружили саперы, которые проверяли площадку для строительства на Коколевской улице, примерно в 2 км от конгрессно-выставочного комплекса «Экспофорум».

К месту уже прибыли военнослужащие отдельного поискового батальона Западного военного округа, сообщили в пресс-службе ЗВО. Они обследуют местность на предмет неразорвавшихся снарядов, извлекут фюзеляж и фрагменты самолёта из земли. По данным поисковиков из отрядов «Высота» и «Крылья Родины», также прибывших на место раскопок, обнаруженный самолет — это Миг-3, который был сбит в ходе воздушных боев над Пулково и Красным Селом в 1941 году. Погибшим летчиком был старший лейтенант Василий Бухтеев.

Ранее «Фонтанка» писала о том, что строительство развязки Петербургского шоссе возле «Экспофорума» отложено из-за найденных там воинских захоронений. Сообщалось, что Смольный рассматривает возможность переноса дороги.

По материалам «Фонтанки» Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.