«Калашников» займется производством скоростных судов в Крыму

«Мы ожидаем, что на завод «Море» в Феодосии придет концерн «Калашников». Важно, что там будет производство скоростных судов для Крыма , и в целом (скоростное морское сообщение) свяжет Крым с Краснодарским побережьем», — сказал Рогозин.

По его словам, фактически «Калашников» станет оператором перевозок и одновременно производителем судов.

«Такие комплексные решения нам тоже надо заводить в Крым», — подчеркнул Рогозин.