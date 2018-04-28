«Калашников» займется производством скоростных судов в Крыму 

Концерн «Калашников» планирует запустить производство скоростных судов на феодосийском заводе «Море». Об этом по итогам морской коллегии при правительстве России в Ливадии заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин, передает «РИА Новости Крым».
«Мы ожидаем, что на завод «Море» в Феодосии придет концерн «Калашников». Важно, что там будет производство скоростных судов для Крыма, и в целом (скоростное морское сообщение) свяжет Крым с Краснодарским побережьем», — сказал Рогозин.
По его словам, фактически «Калашников» станет оператором перевозок и одновременно производителем судов.
«Такие комплексные решения нам тоже надо заводить в Крым», — подчеркнул Рогозин.