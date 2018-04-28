«Калашников» начнет производство скоростных судов в Феодосии — Рогозин

"Мы ожидаем, что на завод «Море» в Феодосии придет концерн «Калашников». Важно, что там будет производство скоростных судов для Крыма, и в целом (скоростное морское сообщение) свяжет Крым с Краснодарским побережьем. Фактически эта компания — концерн «Калашников» — станет оператором перевозок и одновременно производителем судов. Такие комплексные решения нам тоже надо заводить в Крым", — сказал он.

Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, Рогозин заявил, что будут предприняты дополнительные меры для развития судостроительных и судоремонтных предприятий Крыма и Севастополя.