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Рогозин: морская коллегия разработает механизм действий в случаях пиратства
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Рогозин: морская коллегия разработает механизм действий в случаях пиратства 

ТАСС 1 час назад
Фото: Парламентская газета
ЯЛТА, 28 апреля. /ТАСС/. Морская коллегия разработает механизм слаженных действий различных структур РФ в случаях пиратства. Об этом вице-премьер правительства РФ Дмитрий Рогозин заявил по итогам Морской коллегии.
"Мы договорились, что в рамках Морской коллегии будет обсужден механизм слаженных действий российских структур, которые должны гарантировать нашим гражданам (морякам или пассажирам), оказавшимся в такого рода ситуациях фактически морского пиратства, как будет действовать российское государство по защите неотъемлемых гражданских и человеческих прав граждан России", — сказал вице-премьер, комментируя ситуацию с арестом украинской стороной крымского судна «Норд».
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