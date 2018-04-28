Рогозин: морская коллегия разработает механизм действий в случаях пиратства

"Мы договорились, что в рамках Морской коллегии будет обсужден механизм слаженных действий российских структур, которые должны гарантировать нашим гражданам (морякам или пассажирам), оказавшимся в такого рода ситуациях фактически морского пиратства, как будет действовать российское государство по защите неотъемлемых гражданских и человеческих прав граждан России", — сказал вице-премьер, комментируя ситуацию с арестом украинской стороной крымского судна «Норд».