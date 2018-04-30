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Авиация примет участие в парадах 9 мая только в Москве и Санкт-Петербурге
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Авиация примет участие в парадах 9 мая только в Москве и Санкт-Петербурге 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Военная авиация примет участие в парадах, посвященных 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, только в Москве и Санкт-Петербурге. В остальных 26 городах, где состоятся торжественные мероприятия, самолеты и вертолеты задействованы не будут, следует из интерактивной схемы парадов, опубликованной на сайте Минобороны РФ.
Согласно схеме, в Санкт-Петербурге будет задействовано 45 единиц авиатехники. В остальных 26 городах, в том числе в Симферополе, Волгограде, Екатеринбурге, Новосибирске, Самаре и Ростове-на-Дону, самолеты и вертолеты задействованы не будут.
Ранее планировалось, что в небе над Доном 9 мая пролетят почти 50 единиц военной техники. А в прошлом году, в частности, над Екатеринбургом можно было увидеть звено вертолетов Ми-8МТВ-5, самолеты L-410, Ан-26, Ан-12, штурмовики Су-25СМ, а также звенья бомбардировщиков Су-24М и перехватчиков МиГ-31БМ.
Ранее ТАСС сообщал, что в этом году в Москве в военном параде примут участие 73 экипажа оперативно-тактической, дальней, военно-транспортной и армейской авиации. В параде над Красной площадью впервые будут задействованы два самолета Су-57.
ТАСС: последние новости
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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