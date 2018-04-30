Авиация примет участие в парадах 9 мая только в Москве и Санкт-Петербурге

МОСКВА , 30 апреля. / ТАСС /. Военная авиация примет участие в парадах, посвященных 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, только в Москве и Санкт-Петербурге . В остальных 26 городах, где состоятся торжественные мероприятия, самолеты и вертолеты задействованы не будут, следует из интерактивной схемы парадов, опубликованной на сайте Минобороны РФ.

Волгограде, Екатеринбурге, Новосибирске, Согласно схеме, в Санкт-Петербурге будет задействовано 45 единиц авиатехники. В остальных 26 городах, в том числе в Симферополе Самаре и Ростове-на-Дону, самолеты и вертолеты задействованы не будут.

Ранее планировалось, что в небе над Доном 9 мая пролетят почти 50 единиц военной техники. А в прошлом году, в частности, над Екатеринбургом можно было увидеть звено вертолетов Ми-8МТВ-5, самолеты L-410, Ан-26, Ан-12, штурмовики Су-25СМ, а также звенья бомбардировщиков Су-24М и перехватчиков МиГ-31БМ.

Ранее ТАСС сообщал, что в этом году в Москве в военном параде примут участие 73 экипажа оперативно-тактической, дальней, военно-транспортной и армейской авиации. В параде над Красной площадью впервые будут задействованы два самолета Су-57.