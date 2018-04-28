Как советский катер «подрался» с американским судном

В феврале нынешнего года Морское ведомство США увеличило свой военный контингент в Чёрном море в непосредственно близости от российских морских границ, «чтобы российская сторона привыкла в военному присутствию Штатов». Однако для нас нет ничего нового в поведении американских коллег.

Относительно недавно по историческим меркам американские корабли активно маневрировали в наших черноморских водных границах, и закончилось это для них весьма печально. Речь идёт о легендарном морском навале крейсера «Беззаветный» и СКР-6 флота СССР, который произошёл 12 февраля 1988 года.

Причина провокации

Навал этот был осуществлен по отношению к двум ударным американским крейсерам «Кэрон» и «Йорктаун», которые незаконно проникли в советские территориальные вводы на пять и семь миль. Кстати, как пишут в ряде источников, по итогам инцидента капитан «Йорктауна» был снят с должности, а Конгресс США на несколько месяцев свернул финансирование морских разведывательных операций.

Но главным остаётся вопрос — зачем вообще американцам нужно было идти на эту провокацию, а тем более в 1988 году, в тот период, когда наметилось явное потепление отношений между СССР и США и общее ослабление позиций Советского Союза. И здесь можно со всей очевидностью увидеть, как американцы ведут себя с «партнёрами»: давят их ровно до того состояния, пока они не превращаются в сателлитов.

Конвенция ООН по морскому праву

Официально проникновение американских кораблей в наши территориальные воды было связано с разночтениями США и СССР по вопросу морских границ и того, что считать нейтральными, а что — уже территориальными водами. Ещё одна причина заключалась в том, что «Конвенция ООН по морскому праву», которую в 1982 году подписал и Советский Союз, позволяла с рядом ограничений иностранным военным кораблям сокращать путь по территориальным водам СССР.

Чем и захотели воспользоваться военные корабли Шестого флота. Но, по словам российских моряков, принимавших участие в той операции, все эти официальные причины — «ложь от первого до последнего слова». А настоящими целями американцев было продемонстрировать и свою силу, и советское военное бессилие, а возможно, ещё и получить данные радиоэлектронной разведки.

Двумя годами ранее, в 1986 году, все те же «Йорктаун» и «Кэрон» уже входили в территориальные советские воды на шесть миль вглубь. При этом, с нарушением конвенции ООН, шли они с включенными радиолокационными станциями. Тогда советская сторона ограничилась официальной нотой протеста. Но что такое все эти протесты на излёте «холодной войны»? Показатель военного и политического бессилия. И американцы поняли, что давить можно и дальше.

В 1987 году в Москве на своём малом самолёте приземлился Матиас Руст , пролетев огромное расстояние и не встретив никакого явного противодействия с советской стороны. По мнению некоторых военных историков, поведение капитанов «Кэрона» и «Йорктауна» было во многом вызвано ещё и «рустовскими амбициями». Они хотели показать, что советские границы уже далеко не «на замке» и практически открыты для свободного проникновения.

Чего не знали американцы, так это того, что после их первого проникновения в 1986-м на уровне ЦК КПСС и Совета обороны был разработан детальный план вытеснения их кораблей в случае повторения подобных инцидентов.

Красноречивое радиомолчание

Интересно, что о входе американских кораблей в Чёрное море со стороны Босфора советской стороне было известно заранее, ещё в начале года. Однако, по воспоминаниям капитана «Беззаветного» Владимира Богдашина, корабли Шестого флота долгое время не могли обнаружить. Они вошли в Чёрное море в режиме полного радиомолчания. Из-за тумана невозможно было обнаружить американские суда и самолётам-разведчикам.

Но, по чистой случайности, проникновение американских военных кораблей заметил капитан парома из Ильичевска , который и передал их координаты. Навстречу американцам выдвинулись наши военные корабли. В том числе и два военных катера, «Беззаветный» и «СКР-6».

В итоге «Йорктаун» и «Кэрон» фактически под конвоем доплыли до советских территориальных вод и начали проникновение. Тут нужно сказать, что оба катера хоть и значительно уступали американским ударным крейсерам по водоизмещению, но вооружены были по полной программе.

И если бы противостояние перешло в боевую фазу, то вообще неизвестно, осталось бы и от наших, и от американских судов хоть что-нибудь. Но такая стычка с огневым контактом стала бы не просто громким политическим скандалом, а вполне могла послужить началом Третьей Мировой войны.

Психологическая атака

К счастью, в первоначальной конфигурации плана вытеснения кораблей потенциального противника и не было этого огневого контакта, а было именно физическое вытеснение, методом столкновений и навалов.

Что в итоге и произошло. СКР-6 навалился на «Кэрон», а «Беззаветный» столкнулся бортами, а потом также навалился на «Йорктаун». Капитаны наших катеров рассказывали, что американцы попросту не были готовы психологически к такому развитию событий.

При виде приближавшихся советских катеров команды вышли на палубы, смеялись, кричали и показывали на небольшие советские судна пальцем. А когда началась активная фаза столкновения, попросту разбежались по палубам. После навала на палубе «Йорктауна» активно и более или менее вменяемо действовала только аварийная команда.

При этом даже после столкновения американцы сделали попытку поднять с корабля боевые вертолеты. Но этого им не позволили уже наши боевые вертолеты Ми-26 которые по тревоге прибыли на место событий.

Закончилось все тем, что американские корабли в спешке покинули советские воды, отойдя в нейтральную часть Черного моря, и более о сближении не помышляли. Через несколько часов они ушли через Босфор. Сам этот случай советская сторона, которая в это время пыталась конструктивно взаимодействовать с США, попыталась замять. Хотя через год капитану Богдашину и вручили орден Красной звезды, но «за освоение новой техники».

В то же время, в США данный инцидент вошел в учебники по военной психологии в качестве примера того, как не надо «взаимодействовать с русскими» и что может получиться из такого «неправильного взаимодействия» Хотя до сих пор военные США уверяют, что они действовали полностью корректно и подверглись со стороны советского флота «немотивированной агрессии». Но как мы знаем, это обычная для американцев риторика.

Тем не менее, в контексте актуальных событий в акватории Черного моря, вспомнить о том, что бывает с американскими военными кораблями, если они начинают вести себя слишком нагло — совсем нелишне.