Какова роль женщин в вооружённых силах арабских стран?

Служба женщин в вооруженных силах, которые считаются сугубо мужским институтом, а также последней мужской крепостью, остается предметом обсуждений и споров по всему миру.

В то время как некоторые утверждают, что женская служба в армии должна быть обусловлена их правом на работу наравне с мужчинами даже в военной сфере, противники такой службы утверждают, что одно лишь присутствие женщин в армии подрывает присущий ей дух коллективизма, а также ее боеспособность, поскольку женщины не способны вынести физические и психологические страдания, которым они могут подвергнуться в случае участия в боевых действиях в первых рядах или взятия в плен.

Канада, Норвегия и Швеция ( Некоторые страны уже давно пришли к идее о женской службе в армии, ряд из них пошли еще дальше, разрешив женщинам участвовать в выполнении боевых задач наравне с мужчинами. Это такие страны как Соединенные Штаты Израиль как оккупационное государство также разрешает женскую службу). Однако это не значит, что данный вопрос перестал обсуждаться: сами военные учреждения по-прежнему изучают роль женщин в этой сфере.

В этом контексте следует упомянуть недавнее исследование Корпуса морской пехоты США, посвящённое выполнению женщинами боевых задач. В исследовании подчёркивается превосходство воинских подразделений, состоящих из одних мужчин, над подразделениями смешанного типа во всех сферах, включая быстроту достижения целей, точность стрельбы и использование тяжелого оружия.

Какова роль женщин в вооружённых силах арабских стран?

Кувейт и В некоторых арабских странах, таких как Египет Тунис , вопрос о призыве женщин на воинскую службу до сих пор остаётся предметом споров. При этом следует отметить, что арабские женщины начали служить в армии ещё в шестидесятых годах прошлого века.

Разумеется, прежде чем говорить о регулярных армиях, следует отметить, что арабские женщины не дожидались разрешения идти в бой, поскольку сыграли важную роль в освобождении своих стран, особенно это касается женщин Алжира Палестины . Недавно мы также стали свидетелями того, как курдские, иракские и сирийские женщины сражаются в нерегулярных формированиях и с оружием в руках защищают свои страны и убеждения.

Что касается регулярных войск, то не так давно Катар присоединился к странам, которые разрешают женщинам нести военную службу. В частности, эмир Катара издал закон, который впервые в истории страны позволил женщинам старше 18 лет добровольно проходить службу в армии.

Пока неясно, какую роль женщины-добровольцы будут играть на военной службе, известно лишь, что в настоящее время в армии работают несколько женщин, выполняющих административные функции.

Ниже представлен обзор того, как женщины проходят службу в вооружённых силах тех или иных арабских стран.

Сирия : женщины в армии с 1920 года

В Сирии женщина впервые была принята на военную службу в 1920 году, когда король Фейсал присвоил Назик Аль-Абид звание капитана сирийской армии, а после второго получения независимости женщинам было разрешено нести службу в армии и поступать на военный факультет, созданный специально для девушек.

Во время войны в Сирии, которая продолжается уже семь лет, по решению президента Башара Асада был создан первый женский батальон при республиканской гвардии.

Женщины в вооружённых силах Иордании

Иорданские женщины играют роль в вооруженных силах страны с 1950 года. Сначала они начинали как учителя, а затем работали в качестве военных медсестер. В 1970-х годах некоторые университетские работницы были приняты на административные позиции в иорданской армии.

В 1995 году был создан Департамент по делам женщин-новобранцев для рассмотрения вопросов, связанных с обучением, подготовкой и повышением эффективности иорданских женщин, служащих в вооруженных силах. С 2010 года женщины, служащие в иорданских вооруженных силах, стали участвовать в операциях в Афганистане , присоединившись к силам «Афганистан 222» и «Афганистан 333» в качестве инструкторов.

Марокко : от сестринского дела до звания генерала

Первые марокканские женщины появились в армии в 1963 году, это были врачи и медсестры, работавшие в Королевских вооруженных силах. Женщины также выполняли техническую работу в области авиации и радиосвязи и принимали участие в международных операциях, в первую очередь гуманитарных.

Общее число женщин, служащих в марокканской армии, составляет примерно 6 тысяч человек, четыре из которых имеют высшее звание — генерал-майор, и ещё 18 женщинам присвоено звание полковника. Остальные женщины имеют такие звания, как майор и подполковник. В основном они работают в социальных службах Королевских вооруженных сил, одна женщина служит в качестве летчика на истребителе в авиации и ещё одна является капитаном самолёта, перевозящего военнослужащих и оборудование.

Ирак : разрешили, приостановили, затем снова разрешили

В 1977 году ряд иракских студенток окончили обучение на факультетах медицины, фармацевтики и сестринского дела, чтобы пройти службу в вооружённых силах. Женщины, работающие врачами, получили звание старшего лейтенанта.

В 1980 году, в начале ирано-иракской войны, было принято решение прекратить предоставление военных званий женщинам и ограничиться их обучением за счет министерства обороны для занятия гражданских позиций. В 2005 году, то есть через 27 лет после первого прохождения иракскими женщинами службы в армии, их снова пригласили в качестве добровольцев в вооруженные силы страны.

Алжир: бригадный генерал

Военная карьера стала доступна алжирским женщинам в 1978 году, когда им было разрешено вступать в ряды алжирской армии в качестве офицеров и унтер-офицеров. При этом они не входили в число новобранцев, служащих в качестве рядовых солдат и сержантов.

В 1986 году набор женщин в армию был приостановлен, его возобновили лишь в 2001 году, расширив при этом круг сфер, в которых женщины могли бы работать и не принимать участие в боевых действиях. Среди них можно выделить такие сферы, как управление, социальные службы, здравоохранение, финансы, военное производство, техническое обслуживание и другие.

В 2006 году армия ввела изменения и впервые поставила женщин в равное с мужчинами положение с точки зрения набора, подготовки, продвижения по службе и прав, однако женщинам все ещё не разрешалось служить в подразделениях, выполняющих боевые задачи, включая артиллерию, пехоту, бронетанковые войска и боевые единицы военно-воздушных сил.

В 2017 году министерство обороны Алжира объявило о присвоении Фатиме Будвани звания бригадного генерала. Таким образом, она стала первой женщиной в истории Алжира, получившей это военное звание. Бригадный генерал Фатима Будвани служит в алжирских военно-воздушных силах, звание бригадира ей было присвоено в 2012 году.

В 1978 году в Ливии была создана новая военная академия для обучения женщин. В 1980-х годах внутри полиции было создано подразделение — «сестры революции». В 1984 году власти издали закон, согласно которому женщины стали призываться на военную службу, и все учащиеся средних школ и высших учебных заведений должны были принять участие в военной подготовке. В тот же период были учреждены женские военные академии.

Ливан : первая женщина − бригадир

В 1991 году служба в ливанских вооружённых силах стала впервые доступна для женщин. По оценкам Института женских исследований при Ливанском американском университете, в армии Ливана проходят службу 2 тысячи женщин, что составляет почти 5% от общего числа военнослужащих. Кроме того, в этом году ливанка первые в истории страны получила звание бригадира ливанской армии.

Йемен : добровольная служба и ограничения

В Йемене вопросы, связанные с женской службой в вооружённых силах страны, а также в органах безопасности, регулирует закон № 67 (принят в 1991 году). Согласно этому закону, женщины-добровольцы могут служить в тех военных подразделениях и службах безопасности, деятельность которых отвечает их способностям, и в первую очередь это области здравоохранения, образования и управления.

Говоря об участии эмиратских женщин в боевых действиях, необходимо упомянуть Марьям аль-Мансури, которая является командиром эскадрильи и пилотом истребителя F-16. Аль-Мансури — первая женщина в ОАЭ, которая управляет боевым самолетом и принимала участие в воздушных бомбардировках против организации «Исламское государство» (запрещена в РФ — прим. ред.) в Сирии.

Впервые женщины ОАЭ получили возможность пройти службу в армии в 1990 году, и это были выпускницы военной школы имени Хаулы бинт аль-Азвар. В 2014 году был принят Федеральный закон № 6 о национальной службе, согласно которому эмиратские женщины получили право проходить службу в армии. Срок военной подготовки составлял девять месяцев (позже увеличен до 12 месяцев). При этом требуется согласие со стороны опекуна девочки на прохождение службы в армии.

В начале этого года паспортное управление Саудовской Аравии впервые объявило о своем намерении назначить на военные должности женщин, отметив, что для них имеются вакантные должности в паспортных службах аэропортов и на контрольно-пропускных пунктах.

Тунис и Египет: нет призыва до сих пор В 2016 году министерство обороны Туниса заявило, что настало время привлекать молодых женщин к прохождению военной службы наравне с мужчинами, тем более, что Конституция Туниса предусматривает, что служба в вооружённых силах является обязательной для каждого без исключения гражданина государства.

Первые законодательные инициативы по призыву в армию женщин были выдвинуты в 1994 году, и парламентские дебаты по этому законопроекту продолжались до 1999 года, однако официально об их завершении было объявлено в конце 2002 года. Министр обороны заявил, что в 2003 году тунисские женщины будут призваны на обязательную службу в течение одного года наравне с мужчинами, однако этого не произошло.

В Египте в 2010 году произошёл прецедент, когда гражданин Египта подал иск против президента страны, министра обороны, спикеров Народного собрания и Консультативного совета, чтобы заставить их принять закон о призыве женщин на военную службу наравне с мужчинами, что соответствует Конституции Египта, которая признает принцип равенства между гражданами государства. Государственный совет комиссаров отклонил этот иск, заявив, что интересы египетской семьи и исполнение женщинами своих обязанностей перед семьями и обществом требуют, чтобы на службу в армии призывали только мужскую часть населения. При этом женщинам предоставлялось право на работу в вооружённых силах, не связанную напрямую с боевыми действиями. Это сестринское дело и административная работа. Доклад совета опирался на юридическо-богословские утверждения о том, что женщины не обязаны участвовать в боевых действиях.

В 2014 году студентки Каирского университета запустили кампанию по названием «египетские новобранцы», призывающую начать призыв девушек в армию в качестве добровольцев, чтобы они имели возможность служить стране наравне с мужчинами. Кампания предусматривала создание военных училищ исключительно для девочек, которые обучили бы их стрельбе из оружия.

Кувейт: широкое обсуждение

В Кувейте мы стали свидетелями парламентских дебатов в начале этого года после того, как первый заместитель премьер-министра и министр обороны шейх Насер ас-Сабах заявил, что приветствует возможность прохождения женщинами службы в армии.

«Почему министерство обороны лишает кувейтских женщин возможности служить в армии, когда они занимают военные должности в министерстве внутренних дел и работают в службе охраны в парламенте страны?» — спросил он после заседания Комитета по внутренним делам и обороне в Национальном собрании.

В 2008 году первое женское подразделение полиции состояло из 40 женщин. В 2016 году первые пять женщин (два офицера и три унтер-офицера) начали работу в качестве полицейских в Национальном собрании.

Однако эти дебаты не способствовали приему женщин на службу в вооружённых силах. Юрисконсульт Комитета по национальной военной службе, полковник в отставке Фалах аль-Анзи, заявил, что в соответствии с действующим законодательством женщины полностью отстранены от службы в вооружённых силах страны.