Обломки разбившегося самолета времен войны нашли в Петербурге

Петербурге обнаружили фрагменты самолета времен Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба Западного военного округа. Их обнаружили на территории выставочного комплекса «Ленэкспо» при проведении строительных работ.

По предварительным данным, самолет входил в состав Балтийского флота и принимал участие в обороне Ленинграда, а потом был сбит немцами.

В настоящее время на месте работают военнослужащие отдельного поискового батальона ЗВО, которые уже начали идентификацию разбившегося борта. «Будет обследована местность на предмет обнаружения неразорвавшихся боеприпасов, проведены работы по раскопке и извлечению и фрагментов самолёта из земли, определению его типа и бортовых номеров», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Узнать, что стало с членами экипажа самолета, поможет петербургский военкомат.