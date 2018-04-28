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Обломки разбившегося самолета времен войны нашли в Петербурге
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Обломки разбившегося самолета времен войны нашли в Петербурге 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В Петербурге обнаружили фрагменты самолета времен Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба Западного военного округа. Их обнаружили на территории выставочного комплекса «Ленэкспо» при проведении строительных работ.
По предварительным данным, самолет входил в состав Балтийского флота и принимал участие в обороне Ленинграда, а потом был сбит немцами.
В настоящее время на месте работают военнослужащие отдельного поискового батальона ЗВО, которые уже начали идентификацию разбившегося борта. «Будет обследована местность на предмет обнаружения неразорвавшихся боеприпасов, проведены работы по раскопке и извлечению и фрагментов самолёта из земли, определению его типа и бортовых номеров», — рассказали в пресс-службе ведомства.
Узнать, что стало с членами экипажа самолета, поможет петербургский военкомат.
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