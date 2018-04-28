Участвовавший в обороне Ленинграда самолет нашли в Питере 

На стройке в Санкт-Петербурге нашли самолет времен Великой Отечественной войны.
Об этом в субботу, 28 апреля, сообщает «Интерфакс». По данным агентства, самолет был найден во время проведения строительных работ в выставочном комплексе Ленэкспо.
Предположительно, самолет находился в составе Балтийского флота и участвовал в обороне Ленинграда.
Военные отдельного поискового батальона Западного военного округа прибыли на место и начали идентификацию самолета. Кроме того, специалисты также обследуют местность вокруг на предмет неразорвавшихся боеприпасов.