Участвовавший в обороне Ленинграда самолет нашли в Питере

На стройке в Санкт-Петербурге нашли самолет времен Великой Отечественной войны.

Об этом в субботу, 28 апреля, сообщает «Интерфакс» . По данным агентства, самолет был найден во время проведения строительных работ в выставочном комплексе Ленэкспо.

Предположительно, самолет находился в составе Балтийского флота и участвовал в обороне Ленинграда.

Военные отдельного поискового батальона Западного военного округа прибыли на место и начали идентификацию самолета. Кроме того, специалисты также обследуют местность вокруг на предмет неразорвавшихся боеприпасов.