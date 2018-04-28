Ещё
Участвовавший в обороне Ленинграда самолет нашли в Питере
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Участвовавший в обороне Ленинграда самолет нашли в Питере 

ИД «Собеседник» 38 минут назад
На стройке в Санкт-Петербурге нашли самолет времен Великой Отечественной войны.
Об этом в субботу, 28 апреля, сообщает «Интерфакс». По данным агентства, самолет был найден во время проведения строительных работ в выставочном комплексе Ленэкспо.
Предположительно, самолет находился в составе Балтийского флота и участвовал в обороне Ленинграда.
Военные отдельного поискового батальона Западного военного округа прибыли на место и начали идентификацию самолета. Кроме того, специалисты также обследуют местность вокруг на предмет неразорвавшихся боеприпасов.
ИД «Собеседник»: последние новости
Штормовое предупреждение объявили в Москве из-за сильного ветра В Bloomberg призвали считать РФ страной второго сорта и выгнать ее из ООН Одноклассник Скрипаля рассказал о его просьбе вернуться в РФ
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведев высказался об уходе на отдых206
Лавров сделал заявление года83
США предъявили России новое обвинение33
Россиянам анонсировали повышение пенсионного возраста142
Британия выгоняет россиян26
Видео
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
00:35
Британия выгоняет россиян
Образование Политика
01:23
Россиянам анонсировали повышение пенсионного возраста
Экономика Личный счет
01:23
Медведев высказался об уходе на отдых
Политика Путешествия
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
16:58
Киркоров объединил бомжей с Тимати и выматерился
Шоу-бизнес
03:15
Лавров сделал заявление года
Политика Статьи
03:05
«Сила Сибири» подорожала
Экономика Компании
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:31
Рыбака вытащили из ледяного плена
Другое Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение