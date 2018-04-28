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На стройке в Петербурге нашли советский истребитель
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На стройке в Петербурге нашли советский истребитель 

Свободная пресса 33 минуты назад
Фото: dp.ru
В Петербурге при проведении строительных работ в районе выставочного комплекса Экспофорум рабочие обнаружили самолет. Воздушным судном оказался советский истребитель МиГ-3. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.
Прибывшие на месте специалисты Минобороны выяснили, что найденный самолет был выпушен в июне 1941 года и был сбит в сентябре этого же года в воздушном пространстве города Урицка (ныне — территория района Автово, Санкт-Петербурга). Истребитель пилотировал старший лейтенант Василий Петрович Бухреев. При летчике обнаружены личные документы и оружие (фото).
В пресс-службе отметили, что место падения самолета будет объявлено воинским захоронением с установкой памятника. Летчика похоронят с отданием воинских почестей.
Это не первый подобный случай. Так, в 2016 году на Кубани поисковики нашли обломки самолета героя Великой Отечественной войны, а под Новгородом со дна озера «всплыл» бомбардировщик Ил-4. Осенью 2015 года поисковики обнаружили останки пассажиров самолета, пропавшего без вести 80 лет назад под Хабаровском.
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