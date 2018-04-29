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Спасатели провели почти 600 мероприятий на спортобъектах Москвы при подготовке к ЧМ‑2018
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Спасатели провели почти 600 мероприятий на спортобъектах Москвы при подготовке к ЧМ‑2018 

РИАМО 47 минут назад
На спортивных объектах столицы в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года спасители провели порядка 600 профилактических мероприятий, сообщает РИА Новости.
С начала года спасатели провели в России более 1205 пожарно-тактических занятий, командно-штабных и тактико-специальных учений, разработано и откорректировано свыше 880 планов и карточек пожаротушения в рамках подготовки к грядущему чемпионату мира по футболу.
«В Москве на спортивных объектах спасатели провели 584 профилактических мероприятия, из них — 278 пожарно-тактических занятий и 65 пожарно-тактических учений. Также разработано 89 планов тушения пожаров», — говорится в сообщении.
В Москве во время проведения мундиаля будут работать более 6,4 тысячи человек и 880 единиц техники. В состав оперативной смены будут привлечены специалисты со знанием английского языка.
Всего на учете спасателей в городах проведения ЧМ-2018 находятся 77 спортивных объектов, 206 мест проживания и 96 транспортных объектов.
Чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».
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