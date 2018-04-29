Спасатели провели почти 600 мероприятий на спортобъектах Москвы при подготовке к ЧМ‑2018

На спортивных объектах столицы в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года спасители провели порядка 600 профилактических мероприятий, сообщает РИА Новости

С начала года спасатели провели в России более 1205 пожарно-тактических занятий, командно-штабных и тактико-специальных учений, разработано и откорректировано свыше 880 планов и карточек пожаротушения в рамках подготовки к грядущему чемпионату мира по футболу.

«В Москве на спортивных объектах спасатели провели 584 профилактических мероприятия, из них — 278 пожарно-тактических занятий и 65 пожарно-тактических учений. Также разработано 89 планов тушения пожаров», — говорится в сообщении.

В Москве во время проведения мундиаля будут работать более 6,4 тысячи человек и 880 единиц техники. В состав оперативной смены будут привлечены специалисты со знанием английского языка.

Всего на учете спасателей в городах проведения ЧМ-2018 находятся 77 спортивных объектов, 206 мест проживания и 96 транспортных объектов.