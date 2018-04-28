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Исследовательское судно Балтийского флота «Адмирал Владимирский» совершило заход в Бангладеш
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Исследовательское судно Балтийского флота «Адмирал Владимирский» совершило заход в Бангладеш 

ТК «Звезда» 57 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
В Индийском океане экипаж судна за время похода произвел 28781 линейных километра общей съемки рельефа дна методом промера, а также около 29000 километров гравиметрической съемки дна.
Океанографическое исследовательское судно (ОИС) Балтийского флота «Адмирал Владимирский», совершающее гидрографический поход, прибыло с деловым заходом в порт Читтагонг (Народная Республика Бангладеш).
За время стоянки в иностранном порту ОИС Балтийского флота «Адмирал Владимирский» пополнит запасы топлива, воды и продовольствия, а его экипаж получит возможность отдохнуть на берегу после длительного морского перехода. Кроме того, экипаж отдаст почести советским морякам, принимавшим участие в разминировании фарватера этого порта в 1972 году.
В Индийском океане экипаж судна за время похода произвел 28781 линейных километра общей съемки рельефа дна методом промера, а также около 29000 километров гравиметрической съемки дна. Кроме того, произведено 1608 определений среднеквадратической погрешности основных навигационных параметров, более 800 судовых метеоисследований. Была организована работа более 200 временных дрейфовых и разовых гидрологических станций.
ОИС Балтийского флота «Адмирал Владимирский» вышло из Кронштадта в дальний гидрографический поход в рамках экспедиции ЮНЕСКО 15 декабря 2017 года.
Экипаж судна и участники экспедиции на его борту выполняют комплекс гидрометеорологических наблюдений, проводят большой объем исследовательской работы с целью корректуры морских навигационных карт по маршруту перехода в Балтийском, Северном, Средиземном и Красном морях, а также в Индийском океане и в Северо-Восточной части Атлантического океана.
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