В Приамурское объединение ВВО прибыли первые команды призывников из Якутии и Башкирии

Пополнение распределено по подразделениям, где с ними уже проводятся мероприятия медицинского обследования, психологическое изучение и знакомство с военной службой.

Башкортостана. В общевойсковую армию Восточного военного округа, дислоцированную в Хабаровском крае , Еврейской автономной и Амурской областях прибыли первые команды молодого пополнения весеннего призыва. Две команды новобранцев общей численностью 30 человек приехали из Якутии

Пополнение распределено по подразделениям, где с ними уже проводятся мероприятия медицинского обследования, психологическое изучение и знакомство с военной службой. В течение месяца они будут изучать основы военной службы в кругу своих товарищей из одного призыва и опытных наставников-командиров. Весь период адаптации к новым условиям будет проходить под пристальным вниманием армейских психологов. Через месяц молодые воины торжественно примут Военную присягу на верность Родине.

Весенняя призывная кампания стартовала 1 апреля и продлится до 15 июля текущего года.