Ещё
В Приамурское объединение ВВО прибыли первые команды призывников из Якутии и Башкирии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Медведев высказался об уходе на отдых
Медведев высказался об уходе на отдых

В Приамурское объединение ВВО прибыли первые команды призывников из Якутии и Башкирии 

ТК «Звезда» 28 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Пополнение распределено по подразделениям, где с ними уже проводятся мероприятия медицинского обследования, психологическое изучение и знакомство с военной службой.
В общевойсковую армию Восточного военного округа, дислоцированную в Хабаровском крае, Еврейской автономной и Амурской областях прибыли первые команды молодого пополнения весеннего призыва. Две команды новобранцев общей численностью 30 человек приехали из Якутии и Башкортостана.
Пополнение распределено по подразделениям, где с ними уже проводятся мероприятия медицинского обследования, психологическое изучение и знакомство с военной службой. В течение месяца они будут изучать основы военной службы в кругу своих товарищей из одного призыва и опытных наставников-командиров. Весь период адаптации к новым условиям будет проходить под пристальным вниманием армейских психологов. Через месяц молодые воины торжественно примут Военную присягу на верность Родине.
Весенняя призывная кампания стартовала 1 апреля и продлится до 15 июля текущего года.
ТК «Звезда»: последние новости
Объединенному штабу ОДКБ — 15 лет Военнослужащие авиабазы Кант выполнили упражнения контрольных стрельб на полигоне в Киргизии В ЮВО назвали победителей «Военного ралли»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дипломаты отреагировали на задержание россиян в Египте84
Лавров сделал заявление года41
«Он не должен был сесть»14
Медведев высказался об уходе на отдых74
Агутин выступил с заявлением из-за скандала на «Голосе»54
Видео
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
01:23
Медведев высказался об уходе на отдых
Политика Путешествия
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
16:58
Киркоров объединил бомжей с Тимати и выматерился
Шоу-бизнес
03:15
Лавров сделал заявление года
Политика Статьи
03:05
«Сила Сибири» подорожала
Экономика Компании
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:31
Рыбака вытащили из ледяного плена
Другое Происшествия
00:38
Крымский мост засветился во тьме
Другое Общество
01:09
Москва подсказала Киеву способ получить Крымский мост
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение