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В Петербурге откопали самолет времен Великой Отечественной войны
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В Петербурге откопали самолет времен Великой Отечественной войны 

Российская Газета 22 минуты назад
Фото: Российская Газета
В Северной столице при рытье котлована на западе Васильевского острова в районе выставочного комплекса Ленэкспо нашли фрагменты самолета времен Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба Западного военного округа.
Как отметили в пресс-службе ЗВО, строители сначала обнаружили фрагменты фюзеляжа. Потом выяснилось, что весь самолет целиком ушел в землю.
На место пригласили военных отдельного поискового батальона ЗВО, которые займутся очисткой корпуса и обезвреживанием потенциально опасных боеприпасов, если таковые имеются, а также выяснят, что это за самолет и как сложилась судьба его экипажа.
По предварительнеой версии, самолет был в составе Балтийского флота и оборонял Ленинград во время блокады. Поскольку машина неплохо сохранилась, после обследования ее решено отреставрировать.
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