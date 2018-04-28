В Петербурге откопали самолет времен Великой Отечественной войны

В Северной столице при рытье котлована на западе Васильевского острова в районе выставочного комплекса Ленэкспо нашли фрагменты самолета времен Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Как отметили в пресс-службе ЗВО, строители сначала обнаружили фрагменты фюзеляжа. Потом выяснилось, что весь самолет целиком ушел в землю.

На место пригласили военных отдельного поискового батальона ЗВО, которые займутся очисткой корпуса и обезвреживанием потенциально опасных боеприпасов, если таковые имеются, а также выяснят, что это за самолет и как сложилась судьба его экипажа.