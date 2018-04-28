В параде в Ростове примут участие корабли Черноморского флота

Корабли Черноморского флота примут 5 мая впервые участие в параде, посвященном 100-летию со дня образования Южного военного округа. Сам парад пройдет на реке Дон перед набережной Ростова-на-Дону.

В частности, по сообщению отдела информационного обеспечения Черноморского флота, курс на донскую столицу взяли противодиверсионный катер «Раптор» и десантный катер ДК-199.

«Экипажи катеров пройдут под аркой Керченского моста в водах Азовского моря и по внутренним водным путям прибудут в столицу Дона», — рассказали в ЧФ. В ходе парада экипажи кораблей покажут возможности современной техники, мастерство и выучку личного состава.

Напомним, ранее стало известно, что в параде также примут участие судна Каспийской флотилии, а именно: рейдовый тральщик, противодиверсионный катер типа «Граченок», артиллерийский катер типа «Шмель», а также рейдовый буксир.

Первый в истории Ростова парад судов начнется в 13 часов. Кроме него в этот день в 10 утра можно будет увидеть парад войск Ростовского-на-Дону гарнизона на Театральной площади, а также авиационную технику 4 армии ВВС и ПВО ЮВО. Завершатся празднования гала-концертом на Театральной площади с участием звезд российской эстрады, а также фейерверком.