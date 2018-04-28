Противодиверсионный катер Черноморского флота вошёл в Азовское море

Противодиверсионный катер «Раптор» и десантный катер ДК-199 прошли под аркой Крымского моста и вошли в воды Азовского моря, сообщили « Парламентской газете » в отделе информационного обеспечения Черноморского флота.

Эта новость пришла на фоне недавнего захвата в Азовском море украинскими пограничниками керченского сейнера «Норд», восемь членов экипажа которого до сих пор не могут вернуться с Украины домой, в Крым

После этого инцидента появились сообщения о том, что командование Черноморского флота рассматривает возможность постоянного военного присутствия в Азовском море и в районе Керченского пролива.

Официально корабли Новороссийской военной морской базы Черноморского флота направляются в Ростов-на-Дону, чтобы принять участие в праздновании столетия Южного военного округа, которое состоится с 3 по 5 мая.

Ростовчанам моряки-черноморцы продемонстрируют возможности современной техники, мастерство и выучку личного состава.