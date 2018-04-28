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Противодиверсионный катер Черноморского флота вошёл в Азовское море
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Противодиверсионный катер Черноморского флота вошёл в Азовское море 

Парламентская газета 19 минут назад
Фото: Парламентская газета
Противодиверсионный катер «Раптор» и десантный катер ДК-199 прошли под аркой Крымского моста и вошли в воды Азовского моря, сообщили «Парламентской газете» в отделе информационного обеспечения Черноморского флота.
Эта новость пришла на фоне недавнего захвата в Азовском море украинскими пограничниками керченского сейнера «Норд», восемь членов экипажа которого до сих пор не могут вернуться с Украины домой, в Крым.
После этого инцидента появились сообщения о том, что командование Черноморского флота рассматривает возможность постоянного военного присутствия в Азовском море и в районе Керченского пролива.
Официально корабли Новороссийской военной морской базы Черноморского флота направляются в Ростов-на-Дону, чтобы принять участие в праздновании столетия Южного военного округа, которое состоится с 3 по 5 мая.
Ростовчанам моряки-черноморцы продемонстрируют возможности современной техники, мастерство и выучку личного состава.
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