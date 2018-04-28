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В Петербург придет «убийца авианосцев»
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В Петербург придет «убийца авианосцев» 

Российская Газета 46 минут назад
Фото: Российская Газета
Атомная подлодка проекта «Антей» станет новым участником парада в честь Дня военно-морского флота в Санкт-Петербурге. В торжественном шествии кораблей также примут участие ракетный крейсер «Маршал Устинов» и фрегат «Адмирал Макаров».
— В параде в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге планируется участие одного из «Антеев» северного флота, — сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.
В главном морском параде страны будут задействованы более 40 боевых кораблей — в том числе 18 новейших, — 25 самолетов и вертолетов, сообщил ранее министр обороны России Сергей Шойгу.
Напомним, в 2017 году в петербургском морском параде участвовали флагман Северного флота тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий» и самая большая в мире подлодка, атомный ракетный крейсер "Дмитрий Донской".
Основная задача атомных подводных ракетных крейсеров проекта 949А «Антей» — охота за авианосными ордерами, за что субмарины прозвали «убийцами авианосцев». Их главное вооружение — 24 крылатые ракеты «Гранит», способные нести ядерные боеголовки. Для сравнения, у «Петра Великого» всего 20 таких ракет.
Другое прозвище подлодки «батон» — за характерный внешний вид. Благодаря большому запасу плавучести «Антеи» могут проламывать арктические льды и легко переносят подводные взрывы, их 155-метровый корпус приспособлен к залеганию на грунт.
Северный флот располагает тремя подлодками этого типа, пять служат на Тихоокеанском флоте. Субмарина К-329 "Белгород" достраивается по специальному проекту — она станет носителем глубоководных аппаратов специального назначения. Возможно речь идет о межконтинентальных беспилотниках «Посейдон».
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