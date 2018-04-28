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Ivolga Airlines осуществил свой первый чартерный рейс
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Ivolga Airlines осуществил свой первый чартерный рейс 

РИА «ФедералПресс» 58 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Самолет Еmbraer-190 VQ-BRY под брендом «Ivolga Airlines» вернулся в аэропорт «Саратов Центральный» после базового ТО в Польше, передает пресс-служба авиакомпании.
«В рамках проводимого техобслуживания, специалистами полностью разбирались пилотская и пассажирская кабина. Для диагностики состояния металлических конструкций планера полностью снималась теплозвукоизоляция. Детальной проверке подверглись узлы и компоненты систем управления самолетом, системы двигателей и вспомогательной силовой установки, система связи и пилотажно-навигационного оборудования и системы электроснабжения и освещения», — сообщил представитель пресс-службы.
Кроме того, специалисты обследовали систему кондиционирования и регулирования давления воздуха в кабине, автопилота, топливную и гидро— и пневмо— системы, системы индикации и регистрации, шасси, кислородное оборудование, противообледенительную и противопожарную системы и многие другие.
«Спектр работ также включал выполнение сервисных бюллетеней производителя, повышающих надежность функционирования агрегатов самолета и улучшающих общие потребительские качества самолета», — добавили в пресс-службе.
Как стало известно, теперь на смену BRY на техобслуживание в Польшу отправится второй Embraer-190 VQ-BRX. Сегодня лайнер отправился в свой первый чартерный рейс из Саратова в Даламан (Турция).
Фото: пресс-служба Саратовских авиалиний
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