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СМИ: военный самолет КНР нарушил опознавательную зону ПВО Южной Кореи
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СМИ: военный самолет КНР нарушил опознавательную зону ПВО Южной Кореи 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Китайский военный самолет вошел в субботу в опознавательную зону ПВО Республики Корея без предварительного уведомления. Об этом, как сообщило в субботу агентство Yonhap, заявили в южнокорейском Комитете начальников штабов (КНШ).
По информации агентства, предположительно разведывательный китайский самолет вошел в опознавательную зону примерно в 10:44 по местному времени (04:44 мск) и покинул ее почти через четыре часа. Для отслеживания его перемещения в воздух были подняты несколько истребителей ВВС Южной Кореи, в том числе F-15K.
Как отмечает Yonhap, китайская сторона заявила, что проводила «нормальную» летную подготовку в международном воздушном пространстве в рамках международного права.
В феврале южнокорейские военные заявляли, что военный самолет КНР также без предупреждения вошел в опознавательную зону ПВО страны. В МИД КНР эти обвинения отвергли, заявив, что полет был осуществлен без нарушения чьих-либо интересов и не являлся нарушением чужого воздушного пространства.
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