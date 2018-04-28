СМИ: военный самолет КНР нарушил опознавательную зону ПВО Южной Кореи

По информации агентства, предположительно разведывательный китайский самолет вошел в опознавательную зону примерно в 10:44 по местному времени (04:44 мск) и покинул ее почти через четыре часа. Для отслеживания его перемещения в воздух были подняты несколько истребителей ВВС Южной Кореи, в том числе F-15K.

Как отмечает Yonhap, китайская сторона заявила, что проводила «нормальную» летную подготовку в международном воздушном пространстве в рамках международного права.