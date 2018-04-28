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Часть самолета времен ВОВ откопали в центре Петербурга
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Часть самолета времен ВОВ откопали в центре Петербурга 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Строители обнаружили фрагменты самолета времен Великой Отечественной войны во время работ в центре Санкт-Петербурге.
Фрагменты фюзеляжа самолета были найдены в ходе проведения строительных работ на территории Ленэкспо, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.
Оказалось, что самолет полностью расположен в земле. «На место были приглашены военнослужащие отдельного поискового батальона ЗВО, они проведут очистку местности от взрывоопасных предметов, которые могут находиться на борту самолета, а также произведут его идентификацию и установят судьбу экипажа», — рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что самолет, скорее всего, входил в состав Балтийского флота и принимал участие в обороне Ленинграда. Самолет планируют отреставрировать.
Снаряды и технику, участвовавшую во Второй мировой войне, до сих пор находят в местах проведения боев. 18 апреля в ходе строительных работ вблизи центрального вокзала в Берлине была обнаружена неразорвавшаяся бомба, на время обезвреживания бомбы эвакуировали ближайшие кварталы.
В апреле 2017 года со дна реки Дон в Воронежской области был поднят американский танк «Стюарт», поставлявшийся в СССР по программе ленд-лиза.
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