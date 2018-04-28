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Крымская авиабаза ВМФ России открыла двери для посетителей
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Крымская авиабаза ВМФ России открыла двери для посетителей 

360tv.ru 26 минут назад
Фото: 360tv.ru
В преддверии Дня Победы старейшая авиабаза военно‐морского флота России в Крыму распахнула свои двери для всех желающих. Качинский гарнизон более 100 лет стоит на страже южных рубежей страны.
Войсковое соединение оснащено противолодочными и спасательными вертолетами Ка-27, боевыми Ми-8, истребителями СУ-27, летные возможности которых были показаны в небе над морем.
На земле посетители базы — юнармейцы и ученики кадетских корпусов — с большим желанием обследовали кабины пилотов. Чтобы несколько минут посидеть за штурвалом боевого противолодочного самолета Бе-12, который может и приземляться, и приводняться, юным посетителям пришлось отстоять очередь. Военные отмечают, такой интерес связан с тем, что это действующая боевая техника.
Сами военнослужащие отмечают, что до возвращения Крыма в состав России, летчикам редко удавалось проводить учения. Была категорическая нехватка топлива. Теперь же вся боевая авиатехника четыре раза в неделю поднимается в небо для оттачивания маневров и отработки взаимодействия с другими родами войск.
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