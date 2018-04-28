Крымская авиабаза ВМФ России открыла двери для посетителей

В преддверии Дня Победы старейшая авиабаза военно‐морского флота России Крыму распахнула свои двери для всех желающих. Качинский гарнизон более 100 лет стоит на страже южных рубежей страны.

Войсковое соединение оснащено противолодочными и спасательными вертолетами Ка-27, боевыми Ми-8, истребителями СУ-27, летные возможности которых были показаны в небе над морем.

На земле посетители базы — юнармейцы и ученики кадетских корпусов — с большим желанием обследовали кабины пилотов. Чтобы несколько минут посидеть за штурвалом боевого противолодочного самолета Бе-12, который может и приземляться, и приводняться, юным посетителям пришлось отстоять очередь. Военные отмечают, такой интерес связан с тем, что это действующая боевая техника.

Сами военнослужащие отмечают, что до возвращения Крыма в состав России, летчикам редко удавалось проводить учения. Была категорическая нехватка топлива. Теперь же вся боевая авиатехника четыре раза в неделю поднимается в небо для оттачивания маневров и отработки взаимодействия с другими родами войск.