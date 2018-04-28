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21 апреля состоялся «День призывника»
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Медведев высказался об уходе на отдых
Медведев высказался об уходе на отдых

21 апреля состоялся «День призывника» 

Обручевский меридиан 1 час назад
Фото: Обручевский меридиан
На сборе, посвященном весенней призывной кампании 2018 года, присутствовали представители префектуры ЮЗАО, управы Обручевского района, Молодежной палаты, председатели призывных комиссий районов, призывники, ветераны военной службы.
Гостям мероприятия было предложено посещение таких демонстрационных мест как: стрелковое оружие и бронированная боевая техника; музей Боевой славы войсковой части 61899; учебные классы по боевой подготовке, спортивный комплекс, спальные и бытовые помещения. По завершении мероприятия состоялись показательные выступления спецназа, включающие групповые тактические действия, приемы рукопашного боя, противостояние вооруженному противнику.
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