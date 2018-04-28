Посадившего аварийный самолет курсанта наградят Орденом Мужества

Во время ЧП в адыгейском небе пилот отвел учебно-тренировочный самолет Л-39 от жилых домов и сохранил машину, рискуя жизнью.

Курсант Краснодарского военного авиационного училища Михаил Еманов, сумевший посадить аварийный самолет, получит орден Мужества.

Летчики считают его поступок геройским. Сам курсант скромно говорит, что всего лишь старался увести поврежденный самолет от жилых районов.

«В момент попадания птицы, когда я увидел, что двигатель работает не на тех оборотах, на которых должен, что у меня скорость падает, я, конечно, испугался! Первая мысль была — это происходит не со мной. Но быстренько пришел в себя, собрался», — рассказал он.

Напомним, сразу после взлета на высоте двухсот метров в двигатель учебно-тренировочного Л-39 Михаила Еманова попала птица. Самолет начал терять высоту. Пилот оценил обстановку, доложил о случившемся диспетчеру и, выбрав безопасное место, посадил самолет «на брюхо», не выпуская шасси.

Уже после разбора полетов командование части согласилось: решение летчика было единственно верным. Если бы пилот катапультировался, неуправляемая машина могла упасть на хутор или расположенную рядом газонаполнительную станцию. В этом случае последствия могли быть трагическими.

Аварийный самолет уже осмотрели техники — он получил незначительные повреждения, и в ближайшее время после ремонта Л-39 снова поднимется в небо.