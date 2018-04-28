Военнослужащие авиабазы Кант выполнили упражнения контрольных стрельб на полигоне в Киргизии

Объединенная российская авиационная база Кант является частью Коллективных сил быстрого развертывания и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства государств ОДКБ.

На российской авиабазе Кант проведены контрольные стрельбы в ходе плановых занятий по боевой подготовке на горном полигоне Эдельвейс в Киргизии

Более 500 военнослужащих выполнили упражнения контрольных стрельб из автомата АКС. Стрельба велась по мишеням, имитирующим живую силу противника. Также военнослужащие учились метать учебные гранаты.

Объединенная российская авиационная база Кант является частью Коллективных сил быстрого развертывания и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства государств ОДКБ. На вооружении имеются штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.