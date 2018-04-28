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Корабли ЧФ отправились в Ростов-на-Дону для участия в параде
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Корабли ЧФ отправились в Ростов-на-Дону для участия в параде 

РИА Новости 45 минут назад
Фото: РИА Новости
КРАСНОДАР, 28 апр — РИА Новости. Военные корабли Черноморского флота вошли в воды Азовского моря для последующего участия в демонстрации в Ростове-на-Дону, посвященной 100-летию Южного военного округа, сообщает отдел информационного обеспечения Черноморского флота.
Отмечается, что в пятницу противодиверсионный катер «Раптор» и десантный катер ДК-199 прошли под аркой Керченского моста, пересекли Керченский пролив и вошли в воды Азовского моря.
Корабли Новороссийской военной морской базы Черноморского флота впервые направляются в Ростов-на-Дону, где примут участие в статической демонстрации кораблей, посвященной 100-летию Южного военного округа.
"На набережной столицы Дона черноморцы продемонстрируют возможности современной техники, мастерство и выучку личного состава, пройдя с отделением морской пехоты и БТР-82 на борту десантного катера", — отметили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что праздничные мероприятия, посвященные 100-летию Южного военного округа, пройдут с 3 по 5 мая в Ростове-на-Дону и закончатся праздничным фейерверком.
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