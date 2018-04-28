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Сменщик самолета Ан-2 получил имя
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Сменщик самолета Ан-2 получил имя 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: БАЙКАЛ ДЕЙЛИ
Новый пассажирский самолет ТВС-2ДТС, создаваемый на смену Ан-2 и проходящий подготовку к серийному производству на Улан-Удэнском авиационном заводе (У-УАЗ, входит в холдинг «Вертолеты России») получил название «Байкал», сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов.
«Мы обсудили запуск производства нового самолета (ТВС-2ДТС — прим. ВЗГЛЯД), его рабочее название «Байкал» — само родилось», — передает ТАСС слова Цыденова по итогам совещания, которое прошло в Улан-Удэ с участием министра транспорта Максима Соколова.
Глава Минтранса сообщил, что проект в начале мая будет обсуждаться в Москве.
«Мы обсуждали вопрос по использованию самолета с 2021 года (в 2021 году начнется серийное производство ТВС-2ДТС — прим. ВЗГЛЯД) здесь, в Восточной Сибири, на Дальнем Востоке. В самом начале мая месяца в Минтрансе пройдет межведомственное совещание по данному вопросу, Алексей Цыденов будет представлять проект», — сказал Соколов.
Как сообщала ранее газета ВЗГЛЯД, планы по массовой замене в России легендарного «кукурузника» Ан-2 начали принимать реальные очертания. Подписано соглашение о начале производства ТВС-2ДТС — обновленного легкомоторного самолета для местных линий. Этот проект может решить сразу несколько важных для России задач.
Новый самолет будут строить мощностях Улан-Удэнского авиационного завода.
Напомним, в понедельник гендиректор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский рассказал, что помимо того, что ТВС-2ДТС сможет производить посадку на необорудованную площадку или грунтовую полосу, он будет способен садится на поверхность, покрытую снегом или льдом, а также на воду, чтобы разгрузиться и забрать людей.
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