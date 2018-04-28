Бомбардировщик Ту-22М3М поднимется в воздух в ближайшее время — глава «Туполева»

Модернизация продлит сроки эксплуатации самолетов и расширит их боевые возможности.

Создание и подготовка к вылету дальнего бомбардировщика Ту-22М3М подходят к концу. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на гендиректора компании Александра Конюхова.

«На первом опытном образце глубоко модернизированного Ту-22М3М завершаются сборочные работы и подготовка к первому вылету, запланированному на третий квартал 2018 года», — заявил Конюхов.

Он также подчеркнул, что часть бортового оборудования унифицировано с БРЭО Ту-160М.