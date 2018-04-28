Модернизация продлит сроки эксплуатации самолетов и расширит их боевые возможности.
Создание и подготовка к вылету дальнего бомбардировщика Ту-22М3М подходят к концу. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на гендиректора компании Александра Конюхова.
«На первом опытном образце глубоко модернизированного Ту-22М3М завершаются сборочные работы и подготовка к первому вылету, запланированному на третий квартал 2018 года», — заявил Конюхов.
Он также подчеркнул, что часть бортового оборудования унифицировано с БРЭО Ту-160М.
Ту-22М — советский дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности. Основная задача — борьба с авианосными ударными группами ВМС блока НАТО на морских театрах военных действий. Максимальная скорость — до 2300 км/ч, Дальность полёта: 6800 км.