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Бомбардировщик Ту-22М3М поднимется в воздух в ближайшее время — глава «Туполева»
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Бомбардировщик Ту-22М3М поднимется в воздух в ближайшее время — глава «Туполева» 

ТК «Звезда» 50 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Модернизация продлит сроки эксплуатации самолетов и расширит их боевые возможности.
Создание и подготовка к вылету дальнего бомбардировщика Ту-22М3М подходят к концу. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на гендиректора компании Александра Конюхова.
«На первом опытном образце глубоко модернизированного Ту-22М3М завершаются сборочные работы и подготовка к первому вылету, запланированному на третий квартал 2018 года», — заявил Конюхов.
Он также подчеркнул, что часть бортового оборудования унифицировано с БРЭО Ту-160М.
Ту-22М — советский дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности. Основная задача — борьба с авианосными ударными группами ВМС блока НАТО на морских театрах военных действий. Максимальная скорость — до 2300 км/ч, Дальность полёта: 6800 км.
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