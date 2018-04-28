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В Главном гидрометеорологическом центре МО РФ проведена тренировка гидрометеорологических служб вооруженных сил государств — участников СНГ
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В Главном гидрометеорологическом центре МО РФ проведена тренировка гидрометеорологических служб вооруженных сил государств — участников СНГ 

ТК «Звезда» 54 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
В тренировке приняли участие гидрометеорологические службы вооруженных сил республик Армения, Беларусь, Казахстан, Таджикистан, Кыргызской Республики и Российской Федерации.
В рамках работы Координационного комитета гидрометеорологических служб вооруженных сил государств-участников СНГ проведена тренировка оперативно-прогностических органов гидрометеорологических служб вооруженных сил государств-участников СНГ по обмену штормовой информацией об опасных и стихийных гидрометеорологических явлениях.
В тренировке приняли участие гидрометеорологические службы вооруженных сил республик Армения, Беларусь, Казахстан, Таджикистан, Кыргызской Республики и Российской Федерации.
Основные цели проведения тренировки: отработка практических действий при обмене штормовой информации об опасных и стихийных гидрометеорологических явлениях; совершенствование взаимодействия.
В ходе подготовки и проведения тренировки уточнен порядок информационного взаимодействия, произведен обмен штормовой информации об опасных и стихийных гидрометеорологических явлениях, отработаны практические навыки личного состава дежурных смен гидрометеорологических служб вооруженных сил государств-участников СНГ по совместным действиям при решении задач гидрометеорологического обеспечения.
Учебные вопросы тренировки отработаны в полном объем
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