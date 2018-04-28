В Главном гидрометеорологическом центре МО РФ проведена тренировка гидрометеорологических служб вооруженных сил государств — участников СНГ

В рамках работы Координационного комитета гидрометеорологических служб вооруженных сил государств-участников СНГ проведена тренировка оперативно-прогностических органов гидрометеорологических служб вооруженных сил государств-участников СНГ по обмену штормовой информацией об опасных и стихийных гидрометеорологических явлениях.

В тренировке приняли участие гидрометеорологические службы вооруженных сил республик Армения, Беларусь, Казахстан, Таджикистан, Кыргызской Республики и Российской Федерации.

Основные цели проведения тренировки: отработка практических действий при обмене штормовой информации об опасных и стихийных гидрометеорологических явлениях; совершенствование взаимодействия.

В ходе подготовки и проведения тренировки уточнен порядок информационного взаимодействия, произведен обмен штормовой информации об опасных и стихийных гидрометеорологических явлениях, отработаны практические навыки личного состава дежурных смен гидрометеорологических служб вооруженных сил государств-участников СНГ по совместным действиям при решении задач гидрометеорологического обеспечения.

Учебные вопросы тренировки отработаны в полном объем