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СМИ: «Убийца авианосцев» появится на параде ВМФ в Петербурге
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СМИ: «Убийца авианосцев» появится на параде ВМФ в Петербурге 

Карельские вести 24 минуты назад
Фото: Карельские вести
Речь идет об атомной субмарине проекта 949А «Антей»
Атомный подводный ракетоносец проекта 949А «Антей», который получил неофициальное название «убийца авианосцев», станет новым участником Главного парада ВМФ в Санкт-Петербурге в 2018 году. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
«В параде на День Военно-морского флота в Петербурге планируется участие одного из «Антеев» (подлодка 949А) Северного флота, а также ракетного крейсера «Маршал Устинов», — рассказал собеседник агентства.
Он подчеркнул, что также в военно-морском параде примет участие фрегат проекта 11356 «Адмирал Макаров», который задействуют в этом мероприятии уже второй раз.
Отмечается, что официальным подтверждением данной информации агентство пока не располагает.
Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщал, что в параде 2018 года в Санкт-Петербурге будут участвовать более 40 боевых кораблей, включая 18 новейших, а также 25 самолетов и вертолетов.
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