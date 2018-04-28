СМИ: «Убийца авианосцев» появится на параде ВМФ в Петербурге

Речь идет об атомной субмарине проекта 949А «Антей»

Атомный подводный ракетоносец проекта 949А «Антей», который получил неофициальное название «убийца авианосцев», станет новым участником Главного парада ВМФ в Санкт-Петербурге в 2018 году. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

«В параде на День Военно-морского флота в Петербурге планируется участие одного из «Антеев» (подлодка 949А) Северного флота, а также ракетного крейсера «Маршал Устинов», — рассказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что также в военно-морском параде примет участие фрегат проекта 11356 «Адмирал Макаров», который задействуют в этом мероприятии уже второй раз.

Отмечается, что официальным подтверждением данной информации агентство пока не располагает.