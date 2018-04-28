Ещё
«Туполев» заявил о завершении работ по созданию Ту‐22М3М
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Туполев» заявил о завершении работ по созданию Ту‐22М3М 

360tv.ru 44 минуты назад
В ПАО «Туполев» сообщили о завершении работ по созданию дальнего бомбардировщика в глубокой модернизации Ту‐22М3М. В ближайшее время начнется подготовка к его первому вылету, об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на гендиректора компании Александра Конюхова.
На первом опытном образце глубоко модернизированного Ту-22М3М завершаются сборочные работы и подготовка к первому вылету
— Александр Конюхов.
Полет модернизированного Ту-22 запланирован на третий квартал 2018 года. Выполненное обновление расширит боевые возможности бомбардировщика. Кроме того, будут значительно увеличены сроки эксплуатации парка дальних ракетоносцев-бомбардировщиков ВКС РФ.
«В рамках глубокой модернизации разработано новое современное цифровое радионавигационное, связное, радиотехническое, общесамолетное оборудование, система управления оружием, новый информационно-управляющий комплекс», — добавил Конюхов.
В «Туполеве» рассказали, что большая часть нового бортового радиоэлектронного оборудования самолета унифицирована с Ту-160М. Работы идут согласно графику.
Ранее о модернизации сверхзвукового бомбардировщика‐ракетоносца Ту‐22М3М рассказал бывший сотрудник ОКБ «Сухой» Вадим Лукашевич. По его словам, у самолета не будет аналогов за рубежом.
360tv.ru: последние новости
СМИ: американская разведка усомнилась в закрытии ядерного полигона КНДР За первой ночной репетицией парада на Красной площади наблюдали тысячи человек Военный эксперт согласился с опасениями Запада по поводу российского оружия «Судного дня»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп и Меркель «проехались» по России164
Москва подсказала Киеву способ получить Крымский мост790
Агутин выступил с заявлением из-за скандала на «Голосе»11
Россию назвали страной второго сорта372
Кемеровский пожарный написал письмо из СИЗО106
Видео
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
03:05
«Сила Сибири» подорожала
Экономика Компании
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:31
Рыбака вытащили из ледяного плена
Другое Происшествия
01:09
Москва подсказала Киеву способ получить Крымский мост
Политика
13:54
Агутин выступил с заявлением из-за скандала на «Голосе»
Шоу-бизнес
00:49
В Москве прошла репетиция парада Победы
Другое Новости Москвы
00:26
ФСБ предотвратила теракты в Москве
Происшествия Ближний Восток
26:03
Для рубля наступает новая парадигма
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение