«Туполев» заявил о завершении работ по созданию Ту‐22М3М

ПАО «Туполев» сообщили о завершении работ по созданию дальнего бомбардировщика в глубокой модернизации Ту‐22М3М. В ближайшее время начнется подготовка к его первому вылету, об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на гендиректора компании Александра Конюхова

На первом опытном образце глубоко модернизированного Ту-22М3М завершаются сборочные работы и подготовка к первому вылету

— Александр Конюхов.

Полет модернизированного Ту-22 запланирован на третий квартал 2018 года. Выполненное обновление расширит боевые возможности бомбардировщика. Кроме того, будут значительно увеличены сроки эксплуатации парка дальних ракетоносцев-бомбардировщиков ВКС РФ

«В рамках глубокой модернизации разработано новое современное цифровое радионавигационное, связное, радиотехническое, общесамолетное оборудование, система управления оружием, новый информационно-управляющий комплекс», — добавил Конюхов.

В «Туполеве» рассказали, что большая часть нового бортового радиоэлектронного оборудования самолета унифицирована с Ту-160М. Работы идут согласно графику.