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Видео: Сирийские военные базы подверглись новому ракетному удару
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Видео: Сирийские военные базы подверглись новому ракетному удару 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Взрывы и пожар на складах с оружием в Сирии попал на видео. Местному жителю удалось запечатлеть на видео происходящее в районе города Хама.
Позиции правительственных войск подверглись ракетным ударам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Syria. По данным СМИ, «новая агрессия» против режима Асада была совершена поздно вечером в воскресенье.
РИА Новости со ссылкой на свой источник передает, что склады оружия близ Хамы и Алеппо могла атаковать авиация.
В свою очередь журналисты Sky News Arabia сообщили, что целью атаки были военные позиции не только сирийской армии, но и проиранских вооруженных формирований, воюющих на стороне Дамаска.
В частности, один из ударов был нанесен по району, где находится 47 моторизированная бригада, а другой — по населенному пункту Сальхаб. Ракеты разорвались также на военном аэродроме к востоку от Алеппо, рядом с международным аэропортом северной столицы в Нейрабе.
О жертвах среди военных и мирного населения СМИ не сообщают.
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