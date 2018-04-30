Видео: Сирийские военные базы подверглись новому ракетному удару

Взрывы и пожар на складах с оружием в Сирии попал на видео. Местному жителю удалось запечатлеть на видео происходящее в районе города Хама.

Позиции правительственных войск подверглись ракетным ударам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Syria. По данным СМИ, «новая агрессия» против режима Асада была совершена поздно вечером в воскресенье.

РИА Новости со ссылкой на свой источник передает, что склады оружия близ Хамы и Алеппо могла атаковать авиация.

В свою очередь журналисты Sky News Arabia сообщили, что целью атаки были военные позиции не только сирийской армии, но и проиранских вооруженных формирований, воюющих на стороне Дамаска

В частности, один из ударов был нанесен по району, где находится 47 моторизированная бригада, а другой — по населенному пункту Сальхаб. Ракеты разорвались также на военном аэродроме к востоку от Алеппо, рядом с международным аэропортом северной столицы в Нейрабе.

О жертвах среди военных и мирного населения СМИ не сообщают.