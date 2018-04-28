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В Хабаровском крае с военнослужащими сводного салютного дивизиона состоялась практическая тренировка перед праздничным салютом 9 мая
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В Хабаровском крае с военнослужащими сводного салютного дивизиона состоялась практическая тренировка перед праздничным салютом 9 мая 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Личный состав отработал действия расчетов орудий в составе дивизиона и синхронности выстрелов. Было произведено по три залпа холостым боеприпасом из 12 гаубиц Д-30.
В Хабаровском крае состоялась практическая тренировка с военнослужащими нештатного салютного дивизиона, который 9 мая в Хабаровске проведет праздничный салют.
Личный состав отработал действия, направленные на достижение слаженности действий расчетов орудий в составе дивизиона и синхронности выстрелов. Было произведено по три залпа холостым боеприпасом из 12 гаубиц Д-30.
Всего в Восточном военном округе для проведения праздничных салютов 9 мая будут задействованы 44 артиллерийских орудия и 26 установок для запуска фейерверков. В 22.00 часа по местному времени в Хабаровске, Южно-Сахалинске, Владивостоке, Уссурийске, Белогорске, Чите и Улан-Удэ прогремят по 30 залпов в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
При подготовке праздничных салютов будет задействовано около 100 единиц автомобильной и специальной техники, привлечено более 300 военнослужащих, будет израсходовано более 2,1 тысяч холостых боеприпасов.
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