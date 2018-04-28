Новая модель крупнейшего беспилотника РФ поступит в войска в 2019 году 

Полностью российский беспилотный летательный аппарат «Форпост» поступит в вооруженные силы России уже в 2019 году.
Как рассказали в министерстве обороны, устройства изготовят из отечественных компонентов на основе собственных технических решений, сообщает газета «Известия».
Отмечается, что одни из первых машин направят в береговые войска Балтийского флота.
Основой для беспилотника послужил израильский Searcher 2. Изначально «Форпост» собирали из компонентов, изготовленных в Израиле.
Аппарат предназначен для разведки и корректировки огня артиллерии. Его размеры позволяют иметь большой запас топлива и мощную оптико-электронную аппаратуру. Дрон может оставаться в воздухе до 17 часов, а радиус его действия составляет примерно 250 километров.
Ранее стало известно, что Минобороны планирует сформировать новые полки беспилотников в составе Военно-морского флота. Отряды БЛА уже созданы на Камчатке, в Североморске и в Крыму.