Новая модель крупнейшего беспилотника РФ поступит в войска в 2019 году

Полностью российский беспилотный летательный аппарат «Форпост» поступит в вооруженные силы России уже в 2019 году.

Отмечается, что одни из первых машин направят в береговые войска Балтийского флота.

Основой для беспилотника послужил израильский Searcher 2. Изначально «Форпост» собирали из компонентов, изготовленных в Израиле

Аппарат предназначен для разведки и корректировки огня артиллерии. Его размеры позволяют иметь большой запас топлива и мощную оптико-электронную аппаратуру. Дрон может оставаться в воздухе до 17 часов, а радиус его действия составляет примерно 250 километров.