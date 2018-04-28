Су-57 из Комсомольска готовятся к первому Параду Победы

В военном параде в Москве 9 мая 2018 года впервые примут участие новейшие российские самолёты-невидимки Су-57, собранные на Комсомольском-на-Амуре авиазаводе им. Ю. А. Гагарина. Как сообщили ИА « Хабаровский край сегодня» в Минобороны России , Воздушно-космические силы над Красной площадью столицы продемонстрируют также стратегические ракетоносцы Ту-160, Ту-95МС, дальние бомбардировщики Ту-22МЗ, истребители Су-35С, Су-30СМ и другие воздушные боевые машины.

— В этом Параде Победы примут участие 73 экипажа оперативно-тактической, дальней, военно-транспортной и армейской авиации, — отмечают в Минобороны России.

Напомним, первая эскадрилья истребителей пятого поколения Су-57 (ранее известный как проекты с шифрами Т-50, ПАК ФА), которые производят в Хабаровском крае, поступит в войска в 2019 году. Тренировочные полёты машин пятого поколения к Параду Победы проходят с авиабазы в подмосковном Жуковском . Новое российское оружие покажут и зрителям главного дальневосточного Парада Победы — впервые по площади Ленина Хабаровска пройдут тяжелая огнеметная система ТОС-1А «Солнцепек», БТР-82А, армейский мотовездеход АМ-1, комплексы радиоэлектронной борьбы «Леер-2» и «Инфауна».

— Всего в военном параде в дальневосточной столице планируется задействовать более 100 единиц вооружения и военной техники, — подчеркнул начальник пресс-службы Восточного военного округа полковник Александр Гордеев