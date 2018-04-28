Ещё
Су-57 из Комсомольска готовятся к первому Параду Победы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Трамп и Меркель "проехались" по России
Трамп и Меркель "проехались" по России

Су-57 из Комсомольска готовятся к первому Параду Победы 

Хабаровский край сегодня 42 минуты назад
Фото: Хабаровский край сегодня
В военном параде в Москве 9 мая 2018 года впервые примут участие новейшие российские самолёты-невидимки Су-57, собранные на Комсомольском-на-Амуре авиазаводе им. Ю. А. Гагарина. Как сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» в Минобороны России, Воздушно-космические силы над Красной площадью столицы продемонстрируют также стратегические ракетоносцы Ту-160, Ту-95МС, дальние бомбардировщики Ту-22МЗ, истребители Су-35С, Су-30СМ и другие воздушные боевые машины.
— В этом Параде Победы примут участие 73 экипажа оперативно-тактической, дальней, военно-транспортной и армейской авиации, — отмечают в Минобороны России.
Напомним, первая эскадрилья истребителей пятого поколения Су-57 (ранее известный как проекты с шифрами Т-50, ПАК ФА), которые производят в Хабаровском крае, поступит в войска в 2019 году. Тренировочные полёты машин пятого поколения к Параду Победы проходят с авиабазы в подмосковном Жуковском. Новое российское оружие покажут и зрителям главного дальневосточного Парада Победы — впервые по площади Ленина Хабаровска пройдут тяжелая огнеметная система ТОС-1А «Солнцепек», БТР-82А, армейский мотовездеход АМ-1, комплексы радиоэлектронной борьбы «Леер-2» и «Инфауна».
— Всего в военном параде в дальневосточной столице планируется задействовать более 100 единиц вооружения и военной техники, — подчеркнул начальник пресс-службы Восточного военного округа полковник Александр Гордеев.
На 30 апреля, 2, 4 и 7 мая 2018 года назначены тренировки парада, из-за чего в центре Хабаровска будет ограничено движение транспорта.
Хабаровский край сегодня: последние новости
S7 намерена купить укороченные «Суперджеты» Рой вертолётов нанёс массированный удар в Хабаровском крае 9 мая над Хабаровском пролетит «Эскадрилья героев»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москва подсказала Киеву способ получить Крымский мост717
Трамп и Меркель «проехались» по России69
Кемеровский пожарный написал письмо из СИЗО71
Россию назвали страной второго сорта217
«Неизлечимо больному» Билану вынесли вердикт81
Видео
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
03:05
«Сила Сибири» подорожала
Экономика Компании
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
01:09
Москва подсказала Киеву способ получить Крымский мост
Политика
00:49
В Москве прошла репетиция парада Победы
Другое Новости Москвы
00:26
ФСБ предотвратила теракты в Москве
Происшествия Ближний Восток
26:03
Для рубля наступает новая парадигма
Экономика
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:42
«Неизлечимо больному» Билану вынесли вердикт
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение